Aranceles "con cabeza": los sectores que podrían salvar tu cartera en 2025

¿Cómo valoráis el primer impacto de los aranceles de Donald Trump?



La verdad es que es muy ruidoso y eso es muy evidente para todo el mundo. Es importante separar dentro de ese ruido que no todo es tan negro.



Yo creo que hay una tendencia de todo el mundo a solo ver lo malo y creo que lo más importante es que, en mi opinión en particular, no están totalmente locos y sí que tienen un plan y son racionales. Entonces, por ejemplo, cuando se ve que hay exenciones para semiconductores, para energía, para pharma, para materiales estratégicos, etc. se ve que son exenciones donde ellos no pueden producir, no se quieren parar un tiro en un pie. Entonces, es un signo de racionalidad. Por eso creo que hay que entender, y como ellos mismos han contado, las tarifas que están anunciando por ahora son el máximo y su intención es negociar y que sea más bajo.



Entonces, yo creo que hay que intentar separar el fondo, que igual no es tan terrible, aunque no es nada ortodoxo desde el punto de vista económico, de la forma. La verdad es que la forma no ha sido nada acertada en nuestra opinión y está creando tanto ruido y tanta volatilidad.



¿Podemos hablar, ahora sí, de recesión?



Yo creo que todavía no, pero está más cerca de lo que estaba antes. Si no se negocia a tiempo, si el impacto de la confianza continúa, porque es muy importante, al final el mercado es un mecanismo donde la confianza es muy importante, sí que puede haber un frenazo clarísimo a la inversión, un frenazo clarísimo al consumo y entonces, al final, acabará en una recesión. Pero creo que es importante un punto aquí, y es que en el 2026 hay elecciones “midterm” en Estados Unidos. Entonces, lo que Trump pueda querer hacer lo tiene que hacer rápido, en el 2025, para poder tener rampa de despegue y llegar al 2026 bien.



No sé si ya va a haber recesión, todavía no se puede dar por hecho, pero si lo hubiera debería ser corta porque necesita llegar con fuerza al 2026.



¿Qué sector creéis que se verá más perjudicado?



A medio y largo plazo es muy difícil saber nada, porque todavía no sabemos cómo encajan las piezas. Yo creo que donde hay que intentar evitar tener mucha exposición es todo lo que sea demanda discrecional, porque como es discrecional se puede quitar o se puede poner. Todo lo que no tenga poder de fijación de precios, porque si hubiera un arancel no lo puedes pasar.



En cambio, puedes estar o puedes estar más tranquilo, por ejemplo, en productos donde la marca, me imagino un Ferrari, que ya han dicho que van a subir sus precios un 10%, pues, al final quien se quiera comprar un Ferrari, lo va a pagar. O los chips más avanzados, se producen donde se producen. Si quieres los chips más avanzados, tendrás que pagarlos. O pharma, si quieres salvar vidas, tendrás que comprar las pharmas de donde vengan.



Entonces, yo creo que esto va más compañía a compañía que, por supuesto, países. O sea, el foco en países, creo que no es tan relevante, es más relevante el foco en compañías y a lo mejor un poco en sectores también.



Este 2025, ¿será el momento de value o growth?



Teniendo en cuenta de dónde venimos, que es un mundo en el que el growth ha mandado y daba todo prácticamente igual y la temática es lo que importaba, me resulta bastante difícil pensar que vamos a volver a lo mismo que hemos tenido en los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera.



Y en cambio, me resulta más fácil y más cómodo pensar que el mercado va a intentar valorar las cosas de una manera más individualizada. Entonces, si tienes una compañía con catalizadores concretos, que es un poco lo que nosotros buscamos, en donde esa compañía, por ejemplo, termina un proyecto o lanza un producto y ese producto; y volvemos a lo que decíamos, menos de manda discrecional, algo que no se pueda vivir sin ello, te dan más beneficios y te dan mejor resultados, el mercado va a buscar ese tipo de cosas que son más tangibles, más a corto plazo, en vez de el growth que se basa en visiones y en temáticas, más a largo plazo.



¿Es el momento de invertir en activos reales?



La bolsa es un activo real. Desde luego, en bolsa, cada X años hay una corrección de un 10%, de vez en cuando puedes tener suerte y tienes un punto de entrada de un 15%, de un 20%, y vamos a tener o estamos teniendo uno de estos. Entonces, yo creo que hay que esperar a ver cómo los policy makers, como les llaman, tiran la toalla, se asustan y a partir de ahí se puede comprar bolsa que es activo real.



Otro tipo de activos reales depende, no lo sé, de la valoración del inmobiliario en según qué ciudades, en según qué países o infraestructuras, en según qué ciudades, en según qué países, depende mucho. Pero la bolsa que es un activo real, desde luego sí que nos está dando y nos va a dar todavía, probablemente, una oportunidad de compra de las que queremos tener cada dos años, por ejemplo.



