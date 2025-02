"Al mercado le queda recorrido, aunque sin rentabilidades tan altas"

Estamos viendo mucho movimiento en las bolsas en estos primeros compases de 2025 y es algo con lo que se contaba, pero ¿es esto el inicio de un mercado bajista o aún queda recorrido?



Nosotros consideramos que al mercado aún le queda recorrido y lo estamos viendo en este inicio 2025, que sí que es verdad que a pesar de haber vivido un par de sesiones puntuales de alguna corrección considerable, estas están muy centradas en sectores concretos. Hemos tenido la mayor pérdida en bolsa de una compañía bursátil como ha sido la de Nvidia, pero como comentamos, estas caídas están centradas en un sector concreto y el mes de enero se ha saldado con balance positivo, tanto en las bolsas europeas como en las bolsas americanas, con un inicio mejor incluso en las bolsas europeas que no nos tiene acostumbrado a ello.



Tenemos crecimientos al alza en Estados Unidos, de hecho este lunes, la Fed de Atlanta subió las estimaciones del PIB de este primer trimestre del año de 2025 del 2,9% al 3,9%. Crecimiento algo más moderado aquí en Europa. Pero por ejemplo sorprendió España con este PIB preliminar del último trimestre del año pasado repuntando bastante al alza. Tenemos inflaciones que han repuntado un poquito, pero más controladas y camino de ese 2%, algo más lejano en Estados Unidos. Resultados corporativos buenos y además los bancos centrales con mucho margen todavía para bajar tipos. Es verdad que la situación en Estados Unidos y en Europa no es la misma. Estados Unidos tiene más problemas que ese control de la inflación y la Fed está teniendo una postura más recta, más dura, pero aquí en Europa sí que estamos viendo que el Banco Central Europeo tiene un mayor margen y una mayor flexibilidad de cara a bajar tipos. Y en esta última reunión del BCE que recortó 25 puntos básicos esos tipos de interés y sobre todo dieron esperanzas o dieron una visión de que esto va a seguir, de que aún tienen margen y de que estos recortes pueden ser continuados a lo largo de 2025.



Por eso no vemos señales, sobre todo, de que haya un cambio de tendencia. Los crecimientos serán más moderados sí, pero que haya un cambio de tendencia, sobre todo bajista, no creo que sea el caso.



Hablamos de la gran concentración que vemos en el mercado americano que pone nerviosos a muchos inversores y ahora con DeepSeek, ¿ha llegado el momento de rehacer la cartera?



Lo primero de todo y lo que preguntaría cualquier inversor o a cualquier cliente sería si su convicción o su razón principal a la hora de construir la cartera ha cambiado porque el mercado haya tenido dos días malos. En teoría, esto no debería cambiar, la respuesta debería ser que no; si la respuesta del cliente o del inversor es que sí, entonces el problema ya viene más de raíz y es otro, pero por dos días malos esto no debería cambiar.



El segundo y más importante es tener una correcta diversificación. Si al final nosotros tenemos una diversificación lógica en las carteras, esto además se cumplimenta con una gestión activa y una selección de fondos correcta, unas caídas de una de las siete magníficas o incluso una mayor parte de ellas, no nos debería afectar en las carteras.



Y tercero y último, sería entender en qué ciclo económico estamos. Sí que es verdad que las siete magníficas han tenido unos años de evolución muy positivos, estimaciones muy buenas. Si a ti te preguntan hoy si quieres tener Nvidia en cartera y de cada futuro, es el líder en su mercado, lo que pasa es que los múltiplos y las exigencias que está poniendo el mercado en estas compañías son cada vez más altos y son más difíciles de cumplir. ¿Qué ocurre? Si estamos en un ciclo económico expansivo, crecimientos al alza, esto no debería ser problema. Y también entender todas estas irrupciones como DeepSeek. Hay que ver la parte positiva, el mercado posiblemente haya castigado, en este caso, a compañías como Nvidia significativamente, pero si lo vemos por la parte buena, una inteligencia artificial más accesible aumenta la competencia, hace también que llegue a más personas, etc.



Las siete magníficas pueden que estén poco exprimidas, pero no creo que esta sea una razón para salir de ellas ni mucho menos.



Con Trump en el poder, ¿qué papel deberían jugar los fondos ASG en las carteras? ¿Están los clientes de banca privada invertidos aquí?



Este tipo de fondos, sobre todo a día de hoy, pueden tener un papel más de cumplimentar una cartera o en esa diversificación. Uno de los problemas de este tipo de fondos muchas veces es la propia etiqueta ASG. Es verdad que todos los fondos que tienen etiqueta cumplen con con esos objetivos de desarrollos sostenibles, pero luego si indagas un poco en ellos, la mayoría de los fondos, su principal compañía es Microsoft, Amazon, Nike y Tesla que eso de que sean muy ASG, muy limpios y tal, está cogido un poco con pinzas.



Y el otro problema es la reciente irrupción de Trump. Uno de los principales objetivos de su mandato ha sido salirse del acuerdo de París y el otro recortar gastos en toda la transición hacia este cambio de energía limpia. Lógicamente esto ha afectado a estos fondos, a estas compañías que han tenido unas correcciones bastante severas, pero nosotros aún así tenemos clientes con creencias o que están concienciados con este entorno del cambio climático y quieren aportar su granito de arena y nos exigen tener un mínimo o tener una cartera completamente ASG. Para ello nosotros tenemos una focus list en la que seguimos varios fondos, sobre todo, artículos 9, que estos fondos sí que cumplen todos los principales objetivos de desarrollo sostenible y entre ellos tenemos fondos que invierten en agua de Pictet, de BNP que invierten en hidráulicas, en compañías que se dedican a infraestructura para que el agua llegue a países menos desarrollados, en la depuración o incluso de energías limpias, sean eólicas o fotovoltaicas. De esos tenemos en nuestra focus list y los seguimos, y para diversificar la cartera pueden tener una lógica considerable.



El oro y las materias primas siguen tomando peso, pero ¿qué porcentaje de mi cartera debería estar en ellos?



Es una pregunta un tanto compleja porque es difícil invertir en estos activos. ¿Qué ocurre? Que no hay ETFs comercializables que repliquen lo que hace esto en materias primas, sobre todo, centrándome más en el oro. Y los fondos que existen sobre todo invierten en compañías mineras y esto que tenga una alta correlación con lo que hace el metal, en este caso el oro, no puede replicarlo tal cual y contiene una alta correlación, pero no va a ser lo mismo nunca.



Sí que existen ETCs que están calificados como productos complejos que funcionan igual que un ETF, son títulos de deuda respaldados por oro físico o sea replican lo que hace el oro, pero ¿qué quiere decir que son productos complejos? Pues que al final el cliente tiene que justificar unos altos conocimientos de economía, haber tenido cierta experiencia invirtiendo en X activos, entonces no cualquiera puede contratarlos.



Si me centro más en el oro y en las materias, pues el oro históricamente siempre ha sido así un activo más defensivo, pero a día de hoy se está comportando con un activo financiero más. Ha tenido una rentabilidades considerables en el año 2024 con casi un 26% y este año en lo que va de año casi lleva un casi un 7% y es un activo que se que se comporta bien en épocas dubitativas, sobre todo, cuando tenemos volatilidad en los mercados y en este caso la tenemos. Tensiones geopolíticas parece que están viendo la luz a final de túnel, pero también las tenemos; y la tercera es la inflación. Cuando hay inflación se comporta bien y ahora parece que la inflación también está camino al 2%, pero hemos visto que ha repuntado últimamente, o sea que también la tenemos. El oro es un activo interesante si lo puedes introducir en tus carteras dentro de una correcta diversificación no estaría mal tener un pequeño porcentaje.



Y ya se centrándome en las materias primas, nosotros sí que nos alejamos algo más de ellas porque son más volátiles y con Trump en el gobierno las volatilidades pueden aumentar.



¿Qué perspectivas manejáis para el medio plazo?



Las perspectivas a medio plazo te diría que son positivas. Los crecimientos están al alza, aunque son más moderados, ya que es complicado repetir las rentabilidades que han dado los mercados los años 2023 y 2024, pero siguen siendo positivas.



En Estados Unidos tenemos un presidente que a pesar de todos los revuelos que hay alrededor de él eso es probolsa y prociclo por lo que el crecimiento es al alza. Puede ser que estemos viendo un flujo de las siete magníficas hacia las 493 compañías restantes del S&P 500. Hay que tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, estas siete magníficas subieron un 64% respecto al 5,5% que subieron el resto de compañías del índice. Y en este comienzo de año, las siete magníficas han caído un 1-1,5% y el resto de compañías han subido 6-6,5%. También estamos viendo una inflación que va camino al 2% poco a poco, a pesar de este repunte, bancos centrales con margen; por lo que Estados Unidos correcto.



En Europa tenemos una economía más estancada. Estancada relativamente porque tenemos el DAX en máximos, pero sí que es verdad que el motor de lo que ha sido Europa como son las economías francesas y alemanas siguen estancadas. Crecimientos a la baja, inflación sigue más controlada, pero encima tiene digamos crisis política con las elecciones en Alemania ahora en febrero y quién nos diría hace años que España e Italia serían los motores actuales de la economía europea. Aún así, aquí la inflación está más controlada, tenemos un banco central que parece que está por la labor de impulsar la economía y veremos. Europa, relativamente está barata, pero ¿esa es razón para entrar? Para nosotros igual no, pero tenemos nuestro peso en Europa.



Y luego tenemos por otra parte a China. El país este año igual puede ser la gran tapada, hemos visto como bueno han soltó la bomba de DeepSeek y han cerrado los mercados por la semana por el año nuevo año nuevo chino y veremos con esta nueva guerra comercial 2.0 con con Trump donde la bolsa china se puede ver, en parte fortalecida, porque puede que el gobierno chino tome medidas. Esos estímulos fiscales que se están esperando hace tiempo, aunque sea sólo por responder a Trump y contraatacar, pero no puede ser una gran de una de las grandes tapadas y encima está barata.



Las perspectivas a medio plazo son positivas, crecimientos al alza, pero en bolsas algo más moderados. Va a ser difícil ver rentabilidades que hemos tenido los años pasados, pero las perspectivas positivas.



