La AIReF calcula que la incertidumbre por los aranceles de Trump puede restar hasta 8.000 millones al PIB

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la incertidumbre económica por la guerra arancelaria de Donald Trump puede restar hasta 0,5 puntos al crecimiento del PIB "si no se corrige de manera rápida". Así lo ha advertido este jueves en la presentación del Informe Presupuestos iniciales de as Administraciones Püblicas en 2025, que mantiene su previsión de crecimiento del PIB real para 2025 en el 2,5% por efecto de la demanda doméstica y la recuperación de la inversión, y no incorpora el impacto del desafío comercial, pero sí ha hecho un ejercicio aparte en el que calcula que este aumento de la incertidumbre puede impactar en los citados 0,5 puntos, en cerca de 8.000 millones de euros.

Con todo, la AIReF subraya que su escenario previo a los aranceles no eleva su previsión de crecimiento, a diferencia de otras instituciones que sí han revisado recientemente al alza sus estimaciones por la fortaleza de la demanda doméstica proyectada para 2025, sustentada por el crecimiento del empleo, las elevadas tasa de ahorro y la mejora de las condiciones de financiación.

Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico de la AIReF, ha advertido que esto "no significa que vayan a rebajar su previsión del 2,5 al 2% directamente, ya que la batalla comercial tiene muchos efectos", y ha puesto de ejemplo la decisión de reponderar aranceles pero ir al choque total con China de este miércoles, que cree que "nos deja en una situación comparativamente mejor respecto a China que puede que nos beneficie".

Gordo también ha señalado que "no sabemos cómo va a ser el gasto en Defensa, todavía no se ha concretado", y ha explicado que "los servicios de estudios en Alemania prevén que tenga un efecto positivo potente que puede compensar algo los efectos negaitvos de la incertidumbre comercial, pero será ya en 2026".

Los servicios de estudios estiman hasta 0,4 puntos

El cálculo de la AIReF sobre el impacto de los aranceles es algo más elevado que el de otros servicios de estudios, que estiman un impacto directo de entre dos y cuatro décimas en el Producto Interior Bruto (PIB) del país, lo que se traduce en entre 3.200 millones y 6.500 millones de euros menos de actividad. Un golpe menor si se compara con el que puede sufrir la eurozona en su conjunto, con varios países expuestos en mayor medida por sus exportaciones a Estados Unidos.

Desde BBVA Research aproximan que sólo por la vía directa, un 20% de aranceles acarreará un crecimiento del PIB cuatro décimas inferior del que se hubiese producido sin esta medida. Para el conjunto de la eurozona calculan el doble de impacto, ocho décimas. Este cálculo está alineado con el del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que estima en España una "contracción a medio y largo plazo por esta subida arancelaria significativa pero inferior al medio punto de PIB".

Por su parte, José María Romero, director de Economía e Internacional de Equipo Económico (Ee), realiza una estimación preliminar de en torno a cuatro décimas de PIB para la eurozona y de dos décimas para España, si bien advierte de que "el impacto indirecto podría hacer que fuese mayor". En general, los expertos consultados por Vozpópuli alertan de que España está expuesta a efectos indirectos que pueden ser más perjudiciales y daniños que los directos.