Los afines a Moncloa llevan la batalla con Oughourlian a los tribunales por el control de Prisa

Nuevo episodio en la guerra accionarial de Prisa. Global Alconaba, grupo inversor que está alineado con Moncloa, ha demandado al presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, por la maniobra acometida en el último consejo de administración. En dicha reunión el máximo accionista del conglomerado mediático propuso una ampliación de capital de 40 millones de euros con el fin de reducir la deuda que contrae la compañía.

No obstante, esta ampliación, diluye el capital de todos los accionistas por lo que los afines a Moncloa han perdido fuerza. Pero Joseph Oughourlian tenía un as en la manga y convirtió parte de unos bonos convertibles que había comprado una de sus sociedades, con el fin de no perder el 29,6% que ostenta del accionariado.

Así, tal y como ya explicó este periódico, José Miguel Contreras y Adolfo Utor estaban preparando una batalla legal, que podía acabar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta amenaza se ha consumado y los afines a Moncloa se han organizado para demandar al presidente de Prisa.

En el texto al que ha tenido acceso este medio, se indica que ha ideado una serie de medidas orquestadas de manera simultánea cuyo objetivo es, con falta de lealtad hacia el interés de la sociedad y de los accionistas, asegurar su permanencia y control de la Sociedad, sin lanzar OPA y mediante subterfugios y medidas aparentemente legítimas pero que, analizadas en profundidad y todavía más en su conjunto, se demuestran ilegales".

Refinanciación de deuda

La denuncia también recoge la anulación de la refinanciación de la deuda en la que trabaja el empresario armenio, que asciende a unos 750 millones de euros. En las últimas semanas, Joseph Oughourlian se ha visto con importantes grupos inversores para poder poner fin a una de las mayores preocupaciones del presidente del grupo.

En este sentido, los empresarios indican que la deuda no vence hasta el año que viene. Así, la maniobra "demuestra que no existía ninguna prisa en esa refinanciación negociada de manera interesada, con claro conflicto de interés y con el único beneficio del presidente, perjudicando a Prisa que podría ver como su deuda vencería antes de tiempo por algo tan legítimo y ajustada al interés social como un cambio de presidente o de un consejero".

Por último, los afines a Moncloa indican que Joseph Oughourlian "ha blindado su posición" al frente del consejo de administración, "al configurar su eventual sustitución por persona distinta como una causa de vencimiento anticipado del préstamo objeto de la refinanciación y establecer una cláusula de control que solo a él puede aplicársele en la medida en que se refiere al accionista que supera el 25% del capital, situación en la que sólo él se encuentra a través de Oviedo Holding".