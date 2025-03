Mutualistas y Hacienda: fechas y cambios importantes sobre las devoluciones de IRPF

Como bien es sabido por todos, se acerca el momento del año en el que los contribuyentes deben rendir las cuentas con Hacienda. La campaña de la declaración de la Renta 2024-2025 está a la vuelta de la esquina, pues el próximo 2 de abril arranca el plazo para presentarla, periodo que se extenderá hasta el 30 de junio y la Agencia Tributaria ya ha dado acceso a los ciudadanos a sus datos fiscales para poder revisar su información tributaria y hacer los cambios pertinentes que necesiten. Aun así, una pregunta sobrevuela entre todos los mutualistas: ¿qué pasa con las devoluciones de IRPF de los años anteriores?

En la nota informativa emitida por Hacienda hablan sobre la Disposición Final 16 de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, la cual fija un nuevo sistema para que la Agencia Tributaria tramite las solicitudes de devolución de IRPF 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos para la aplicación de la DT2 LIRPF ('devolución a mutualistas').

Asimismo, esta notificación de Hacienda también sirve para dejar claro que algunas solicitudes no son válidas. Y es que, debido a la Disposición Final 16 de la Ley 7/2024, las solicitudes de devolución del IRPF para mutualistas que se presentaron para aplicar la Disposición Transitoria Segunda (DT 2ª) de la Ley del IRPF para los ejercicios 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos, y que no habían sido aprobadas antes del 22 de diciembre de 2024, quedan automáticamente anuladas. Es decir, que la nueva normativa obliga a los mutualistas que no recibieron su devolución antes del 22 de diciembre de 2024 a presentar una nueva solicitud siguiendo los nuevos plazos establecidos, que han comenzado en 2025 y se realizarán año a año. Sin embargo, la presentación de la solicitud anterior sí sirvió para detener el cómputo del tiempo para la prescripción de su derecho a reclamar. Un proceso que, según varios entendidos, no deja de ser lioso.

Nuevos plazos de solicitud

Parafraseando a la Agencia Tributaria, las devoluciones del IRPF de los ejercicios 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos que resulten de la aplicación de la DT 2ª de la LIRPF se podrán solicitar año a año, a partir de 2025 -como ya hemos mencionado-, mediante la presentación de los correspondientes formularios de solicitud de devolución que se pongan a disposición de los mutualistas en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria durante el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF con el siguiente calendario:

● En 2025: se podrá solicitar la devolución de IRPF de los ejercicios 2019 y anteriores no prescritos.

● En 2026: se podrá solicitar la devolución de IRPF del ejercicio 2020.

● En 2027: se podrá solicitar la devolución de IRPF del ejercicio 2021.

● En 2028: se podrá solicitar la devolución de IRPF del ejercicio 2022.

¿Qué ocurre con las devoluciones de IRPF ya abonadas?

Según la 'Nota informativa: Efectos de la DF 16 de la Ley 7/2024 sobre las devoluciones a mutualistas de IRPF 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos' de la Agencia Tributaria, las devoluciones del IRPF que ya fueron abonadas por el fisco no se ven afectadas por la nueva normativa establecida en la Disposición Final 16 de la Ley 7/2024.

Esto significa que si ya recibiste el reembolso de tu IRPF correspondiente a la aplicación de la DT 2ª de la LIRPF para los ejercicios 2019 a 2022 o años anteriores no prescritos, la nueva ley y los nuevos procedimientos de solicitud no tienen ningún impacto en esa devolución que ya te fue pagada.