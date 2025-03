2025 traerá ganadores claros: estos sectores dispararán sus ganancias

¿Cómo creéis que sentarán las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales a la economía?



Creo que les sentarán bien porque creo que es lo que la situación requiere. Los tipos llevamos esperando que bajen ya mucho tiempo y se ha ido posponiendo y posponiendo con respecto a lo que se esperaba hace un año o así, pero en definitiva creo que la economía necesita tipos menos restrictivos y sentarán bien.



La clave siempre es en cada bajada el mensaje del banco central y si el mensaje es, podemos permitirnos bajar tipos y animar la economía, que es lo que en principio todos esperamos, pues estupendo; si el mensaje llegara a ser algo así como, más vale que los bajemos porque nos metemos en un pozo de crecimiento, pues entonces la cosa que es peor. O sea que importa mucho el mensaje, pero yo en principio creo que lleguen y que lleguen cuando se espera es bueno.



¿Creéis que sigue siendo un buen momento para invertir en bancos europeos?



Yo diría que sí. Nosotros seguimos ahí posicionados y sí nos gustan. Los bancos, desde aquellos tiempos antes de la crisis del 2008 han corregido inmensamente, parte está muy justificado porque ganan mucho menos dinero en relativo a su capital por motivos regulatorios, pero el caso es que llegado a día de hoy tienen unos márgenes bastante importantes con la subida de tipos y además con la bajada de tipos cortos que acompaña, eso les aumenta el margen. Luego tienen una tasa de impagos muy baja y la previsión es que lo siga siendo, se ve en los bonos crediticios en general. Así que, eso más valoraciones muy poco exigentes pues sí, me parece que es un buen cóctel, creo que todavía les queda recorrido.



¿Cuáles serán los sectores ganadores del 2025?



Dejando al lado ese que acabamos de comentar, nosotros para el 2025 también, pero de una manera un poco más estructural, nos gusta como a todo el mundo lo de la inteligencia artificial y mezclado con robótica. Lo digo así entre otros motivos porque recomendamos algún fondo que invierte en esa combinación. Y yo haría el matiz de que lo que nosotros no nos gusta o a dónde queremos ir un poco más lejos del planteamiento básico, es que no queremos hacer la apuesta de inteligencia artificial a través de las grandes, de las famosas 7 magníficas. Esas las queremos tener, no digo que estar completamente fuera, pero tener bastante menos de lo que pesan. Hay muchas otras maneras de invertir en el sector y creo que eso claramente tiene un desarrollo estructural.



La cuestión es no comprarlo demasiado caro y uno compra muy caro lo que es obvio, lo que es un poquito menos obvio debería poderlo comprar a mejor precio.



¿Cómo se puede generar rentas periódicas gestionando el patrimonio?



Yo diría que para la mayor parte de la gente que quiera rentas periódicas mi consejo sería que las produzca artificialmente. Es decir, que la cantidad que quieras en euros, 10.000 al año o 100.000 al año si es un patrimonio mucho más grande o un determinado porcentaje, coge tu cartera de fondos, reembolsa y ahí tienes tu renta periódica y no hay que verse limitado por la idea de cómo voy a vender yo ahora la cantidad que quiero dado que ha bajado. Eso pasa exactamente igual, si uno tiene un bono también le pasa lo mismo, a veces paga el cupón cuando el bono está más bajo de precio y no le damos ninguna importancia y a veces cuando está más alto; y lo mismo te da de un inmueble. Los inmuebles no se les ve fluctuar los precios, pero fluctúan y tu renta tu la cobras y no estás pensando lo estoy cobrando en el momento en que el edificio o la casa vale bastante menos.



Así que, generarlas de una cartera me parece la vía más práctica porque puedes tener una cartera muy diversificada, porque la haces radicalmente a tu medida y porque fiscalmente seguramente te va mejor. Si no es así, pues ya se sabe, inmobiliario e infraestructuras, a nosotros nos gustan más infraestructuras dentro de esas dos.



¿Perspectivas de cara al próximo trimestre?



Eso ya es mucho más corto plazo. Yo creo que sería ingenuo no darse cuenta de que va a haber bastante ruido, ruido mediático del estilo del que estamos viendo ahora. Con lo cual, temas políticos, geopolíticos, básicamente Estados Unidos y Trump, sus aranceles, sus declaraciones, sus posicionamientos, todo eso no se va a desvanecer de la noche a la mañana, pero se va a desvanecer. Yo diría que no por completo, pero en gran medida, en algo así como tres meses. Entretanto pues tendremos sustos constantemente.



Entonces creo que es previsible que eso ocurra, pero creo que en el otro extremo, y no sé si será en mes y medio, dos, tres o cinco, emergerá una economía global bastante sana. Creo que la inflación, después del repunte que implican las tarifas no se nos escapará, no habrá un proceso inflacionista que se retroalimente de esos realmente complicados. Y creo que el crecimiento, hoy por hoy, tiene pinta de ser bastante sano; así que soy optimista en conjunto.



