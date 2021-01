Cuánto ganan los 'youtubers' más influyentes de España

El consumo de contenido audiovisual cada vez es más dinámico desde la llegada de Youtube, allá por 2005. Los numerosos canales y el gran número de vídeos de diferentes temáticas, unido a la creciente inversión publicitaria, sitúan a está plataforma como gran competencia para la televisión.

Este auge ha generado la figura de los 'youtubers', que son propietarios de canales de Youtube cuyos vídeos suelen ser altamente visualizados, llegando a amasar, en algunos casos, millones de visitas. Esta figura podría ser equiparable a los 'instagramers' de Instagram.

Actualmente, los 'youtubers' españoles están migrando a la plataforma Twitch, una aplicación de videos en 'streaming' (directo) que ha sido creada por el gigante americano, Amazon. A pesar de ello, la página de vídeos, propiedad de Google, sigue creando jóvenes que se convierten en ricos gracias a las visualizaciones que obtienen sus clips con temáticas diversas.

Estos son los 'youtubers' más influyentes de España y los que más cobran:

1.ElrubiusOMG,con 38 millones de suscriptores

Rubén Doblas Gundersen, más conocido como 'ElrubiusOMG', es un joven de Mijas (Málaga) de 30 años. Se trata del cuarto youtuber de habla hispana con más suscriptores y el primero en España, con más de 38 millones de seguidores.

Su canal comenzó en 2012 con videos en donde hacía "gameplays", es decir, clips en donde aparecía 'ElrubiusOMG' jugando a algún videojuego. Actualmente el youtuber gana unos 4,3 millones de euros al año, según estima la web SocialBlade, especializada en medios sociales y centrada en YouTube.

Está semana, Rubén Doblas sembró una gran polémica después de anunciar que se muda a vivir a Andorra para evitar pagar tantos impuestos. "Mucha gente me dirá: ‘Te vas por dinero’. Obviamente, pagar menos impuestos es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años. Llevo diez años de mi carrera en Youtube pagando aquí. Literalmente, todos mis amigos están allí", comentó el 'streamer' desde su canal de Twitch.

2.Vegetta777, con 32 millones de suscriptores

Samuel de Luque Batuecas, más conocido como VEGETTA777, es el segundo youtuber español más influyente y que más gana. Nació el 12 de mayo de 1989 en Madrid y su canal actualmente, cuya temática principal son los gameplays de videojuegos, cuenta con 32 millones de suscriptores.

Se estima que está plataforma le produce unas ganancias de 14.000 euros al mes, es decir, 197.000 euros al año.

3. WillyRex, con 16,5 millones de suscriptores

Willyrex, cuyo nombre es Guillermo Díaz Ibáñez, nació en Madrid el 9 de mayo de 1993. Se trata del youtuber español con mayor reconocimiento dentro de la comunidad del videojuego Call of Duty.

Su canal, además de contener videos sobre este videojuego, también toca otros juegos como el Minecraft. Acumula un total de 16,5 millones de suscriptores que, actualmente, le producen 25.000 euros al mes y cerca de 300.000 euros al año de ganancias.

La semana pasada el youtuber madrileño anunció el nacimiento de su hija, junto a su pareja la influencer Crtiurbi: "Ha nacido María", comentó Willyrex en su cuenta de Twitter.

Ha nacido MARIA! — Willyrex (@WillyrexYT) January 12, 2021

4. AuronPlay, con 26,9 millones de suscriptores

Raúl Álvarez Genes, más conocido como AuronPlay, es otro de los 'youtubers' más influyentes de España. Es original de Badalona (Cataluña) y nació el 5 de noviembre de 1988.

Los más de 300 videos en su canal, con una temática crítico-humorística, le han hecho amasar una gran cantidad de suscriptores. En concreto, a este canal se han suscrito 26,9 millones de personas que le hacen ganar una media de 49.300 euros mensuales, cerca de 600.000 euros anuales.