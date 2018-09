El yerno de Zaplana, investigado en la AN, saca a Bolsa la sede de 'El País'

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha emitido un informe favorable para la incorporación de la Socimi Azaria, que ha fijado un precio para cada una de sus acciones de 5,4 euros, valorando la sociedad en 45 millones. La empresa tiene como único activo bajo gestión la sede en Madrid de los diarios El País, As, y Cinco Días, del grupo Prisa, situada en la calle Miguel Yuste.

La socimi está gestionada por Drago Capital, creada en 2001, en Madrid, presente en España, Portugal y Miami, que ha cerrado desde sus inicios operaciones por valor superior a los 3.700 millones de euros. Drago gestiona 17 vehículos de inversión con cerca de 2.000 inmuebles, entre ellos edificios de oficinas, locales comerciales, promociones residenciales, y hoteles.

Drago adquirió la sede de El País, y también la sede de Prisa, en la calle Gran Vía de Madrid, en el año 2008, por un precio de 300 millones de euros. La operación se realizó a través de la firma Longshore, que entonces estaba participada al 50% por Drago y The Royal Bank of Scotland.

El País paga cinco millones al año como inquilino en Miguel Yuste

El principal accionista de Azaria, a través de diversas sociedades, es Luis Iglesias Rodríguez Viña, casado con una de las hijas del exministro Eduardo Zaplana, hoy en prisión. Rodríguez Viña fundó Drago Capital junto con Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Iglesias y Oleguer Pujol fueron detenidos en octubre de 2014 en el curso de la investigación de la Audiencia Nacional sobre los negocios de la familia Pujol. Ambos fueron puestos en libertad tras registrarse sus domicilios y sociedades.

En enero del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, imputó a Iglesias por la investigación que se estaba llevando a cabo de otra operación efectuada por Drago Capital, la compra de 1.152 sucursales de Santander, acusado de presunto delito de blanqueo de capitales. La documentación enviada al MAB por Azaria no hace referencia alguna a la situación judicial actual de su principal accionista.

Sin licencia de ocupación

Azaria es propietaria de los inmuebles ocupados por Prisa a través de la firma Bifur. El contrato que tiene Bifur con El País tiene una duración de obligado cumplimiento de 25 años, desde el 29 de julio de 2008 hasta el año 2033. Prisa paga como inquilino una renta de 4,9 millones de euros anuales, según la información enviada al MAB por la Socimi.

La consultora Deloitte estima un valor de 74 millones a los activos que componen el complejo de Prisa situado en la calle Miguel Yuste de Madrid, formado por cinco edificios construidos a principios de los años setenta, con una superficie total de 46.481 metros cuadrados, y aparcamiento con 354 plazas.

La Socimi expone en la documentación enviada al MAB que el activo "no dispone de licencia de primeraocupación". La sociedad explica que la no obtención de esta licencia podría dar lugar "a la imposición de multas económicas y a la orden de regularizar la situación por parte de las autoridades correspondientes (...)", y añade que no se han iniciado procedimientos sancionadores en relación con esta licencia.

Azaria señala que la obtención de la Licencia de primera ocupación y funcionamiento es obligación del arrendatario, y que por el momento "no se tiene constancia de que esté llevando a cabo las actuaciones pertinentes para disponer dicha licencia".