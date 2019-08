La Xunta de Galicia advierte de posibles despidos en la planta de Alcoa en Cervo (Lugo)

El delegado de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, ha alertado del posible despido de trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao, en el municipio de Cervo, después de que se haya anunciado la reducción de la producción y ante las pérdidas mensuales que arrastra, que ha estimado "entre seis y nueve millones de euros".

Balseiro ha recordado, en una rueda de prensa, que en este momento "hay 32 cubas paralizadas, de las 500 que tienen electrolisis". "Con lo cual, si tenemos una pérdida de entre seis y nueve millones de euros mensualmente, que dice el presidente del comité de empresa, y si Alcoa está reduciendo la producción, para bajar esa pérdida que tiene, no hace falta ser adivino para saber que el siguiente paso es reducir los puestos de trabajo", ha sostenido.

Además, Balseiro ha aprovechado para reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez "estar dándole la espalda a un tema preocupante, tan preocupante como que Alcoa es la empresa más importante y que más puestos de trabajo genera en la provincia de Lugo, entorno a 1.200 directos y entorno a 700 a través de empresas auxiliares".

Al respecto, ha asegurado que se le da "la espalda" a esta empresa al no implementarse el estatuto para empresas electrointensivas que abaraten sus costes en energía, que en el caso de la planta San Cibrao suponen "entre el 35 por ciento y el 40 por ciento" de esos gastos.

Aprobar ese estatuto

"El gobierno puso cincuenta fechas para aprobar ese estatuto y a día de hoy ese estatuto no se aprobó", ha lamentado el delegado del Gobierno gallego en la provincia de Lugo.

Balseiro no quiere entrar en si "la gente se quiere manifestar o no se quiere manifestar", pero, ha abundado, "lo que sí hay que decirle al Gobierno central es que tiene que buscar una solución y esa solución no es la primera vez que se busca, porque con un presidente como Mariano Rajoy y con un Gobierno del PP cuando se pasó por algo similar eso tuvo solución".

"De aquella sí que salió a la calle manifestándose, como hay que hacer moderadamente, y ahí tendríamos que participar todos; también las administraciones porque hablamos de la empresa más importante de la provincia, los distintos sindicatos y la sociedad de A Mariña y de la provincia en general", ha concluido el delegado de la Xunta.