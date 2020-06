Qué sucede cuando WhatsApp avisa de que 'el código de seguridad cambió'

De repente ese chat de WhatsApp con los amigotes del fútbol o durante esa trascendental conversación con tu amiga del alma se muestra en la pantalla del móvil un mensaje como el siguiente: "El código de seguridadcambió".

Es un texto inquietante. Las palabras 'código', 'seguridad' y 'WhatsApp' no casan bien en una misma frase; no son precisamente un bálsamo de tranquilidad. Sin embargo, en este caso no hay nada que temer, atendiendo, dicho quede, a lo que dice el propio sistema de mensajería instantánea.

Las comunicaciones de cada chat están cifradas de extremo a extremo. Es decir, están encriptadas, protegidas. El objetivo es aislarlas para que nadie ajeno al chat pueda leerlas. Esto se hace mediante un código de varias decenas de dígitos que es único para cada conversación.

WhatsApp da la opción de eliminar estas alertas

Cuando un usuario cambia de móvil o reinstala la aplicación, WhatsApp modifica instantáneamente ese código para reasegurar las comunicaciones del chat, acción que comunica al usuario a través del propio chat.

El código se puede ver si entras a cualquier conversación -te explicamos aquí cómo recuperar una chat borrado-, accedes al apartado en el que se muestra quiénes forman parte del mismo -arriba a la derecha, donde los tres puntitos-, luego presionas sobre la opción 'Info. de grupo', después sobre cualquier contacto y, por último, haces lo propio sobre el texto 'confirmar código de seguridad'. En esa pantalla aparecerá un código QR y una secuencia numérica, además de la explicación pertinente del cifrado de extremo a extremo.

Si no deseas recibir este tipo de alertas en los chats o conversaciones que mantienes con tus amigos o familiares, WhatsApp da la posibilidad de eliminarlas.

Ve al menú 'Ajustes' -tres puntitos de la parte superior derecha de la pantalla-, luego a 'Cuenta' y después muévete hasta 'Seguridad'. En esa pantalla verás una pestaña que activa o desactiva la opción 'Mostrar notificaciones de seguridad'. Si la tienes activada estará hacia la derecha. Para desactivar las alertas tendrás que deslizarla hacia la izquierda.