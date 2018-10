Puigdemont y Rovira utilizan webs ilegales para recaudar donaciones

Carles Puigdemont y Marta Rovira, fugados de España tras el proceso independentista catalán, han publicado páginas web en las que recaudan dinero a través de donaciones para su manutención en el extranjero.

Se trata sitios web que no cumplen con la regulación que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). En el caso de la página web de Carles Puigdemont, llama la atención el tiempo que almacena los datos de los usuarios que deciden realizar donaciones: 10 años.

Sorprende también el tratamiento que se hace del dinero recogido. La web de Puigdemont (https://www.defensaexili.org/), disponible en Catalán, Alemán, Inglés y Francés, es clara en este sentido: "Los responsables de la administración del fondo, desde la elaboración y aprobación del presupuesto y hasta el control de su ejecución, serán los miembros del gobierno en el exilio". También concluye lo que se hará con los datos de los donantes: "Los datos podrán comunicarse a entidades vinculadas al Gobierno de la República". Un enunciado que deja entrever una red de datos e información formada por ciudadanos afines al independentismo catalán.

Los responsables de la administración del fondo, desde la elaboración y aprobación del presupuesto y hasta el control de su ejecución, serán los miembros del gobierno en el exilio" Página wen de Carles Puigdemont

La página web de Marta Rovira (http://www.freerovira.org/) tampoco cumple con la legislación vigente. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) obliga expresamente a que toda página de Internet cuente con una Política de Privacidad diáfana, en la que se explique lo que se hará con los datos del usuario. El Aviso Legal que muestra el sitio de Rovira no es claro y sí erróneo.

"Las dos webs son insostenibles desde el punto de vista legal. La ley no establece un plazo máximo para almacenar los datos, pero no deben conservarse más allá del tiempo necesario para los fines del tratamiento. Diez años es un plazo desorbitado respecto al motivo por el que se necesitan los datos de los usuarios, que básicamente es para realizar las donaciones. El Aviso Legal de la página de Rovira no es claro ni suficiente, de hecho parece erróneo, y habría que ver si las referencias a archivos automatizados, y su no inclusión, son ciertas", explica Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting.

Los beneficiarios serán principalmente el 130 Presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont i Casamajó, consejeras, consejeros u otras personas que hayan sido obligadas a abandonar Cataluña perseguidas por las causas Penales relacionadas con el referéndum del 1 de octubre

Los beneficiarios de las donaciones

Carrasco también se refiere al envío de datos a terceros de la página de Puigdemont como algo fuera de la ley. "Difícilmente puede darse como válida una cláusula en la que es imposible conocer a quién se van a comunicar dichos datos cuando el gobierno al que se refieren no existe jurídicamente hablando", concluye este abogado.

La web de Puigdemont refleja que "los beneficiarios de las donaciones serán principalmente el 130 Presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont i Casamajó, consejeras, consejeros u otras personas que hayan sido obligadas a abandonar Cataluña perseguidas por las causas Penales relacionadas con el referéndum del 1 de octubre de 2017, la declaración del Parlamento del 27 de octubre y la actividad del gobierno en el exilio, así como por razones penales contra sus derechos y su libertad de expresión, de organización y participación política".

Los pagos pueden realizarse mediante tarjeta o Paypal, y el donante puede establecer una cuota mensual fija que se le pasará por cuenta.