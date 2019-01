Vodafone España veta a Huawei en el despligue de su red más crítica

Vodafone no desplegará red crítica 5G con Huawei, tal y como ha anunciado Nick Reads, presidente ejecutivo de la compañía, en declaraciones a Reuters.

En España esto se traduce en que el gigante chino no trabajará a partir de ahora en el desarrollo del corazón de la red, es decir, en todos aquellos equipos encargados de encaminar las llamadas y los datos de los clientes del operador de origen inglés.

Desde la compañía aseguran que hasta que no se resuelvan las dudas en torno a la forma de proceder de Huawei no se realizarán nuevos despliegues de redes centrales con la empresa asiática.

La sombra de la duda vuelve a planear sobre Huawei. Occidente tiene la lupa puesta sobre las actividades de la compañía en muchos países: EEUU, Australia, Japón, Polonia...

"Afectará a los proyectos de futuro que tengan que ver con la red core 5G. Allí donde haya que tirar red crítica 5G no se hará con Huawei hasta que no se aclare todo. Esto no afecta a los despliegues anteriores", han explicado fuentes cercanas a la compañía.

La respuesta de Huawei

Desde la tecnológica china recalcan que “Vodafone y Huawei mantienen una sociedad estratégica a largo plazo, en la que llevan trabajando juntos desde 2007. Huawei está enfocada en respaldar la implementación de la red 5G de Vodafone, de la cual el core representa una pequeña parte. Estamos agradecidos por el apoyo que Vodafone ha depositado en Huawei y nos esforzaremos por estar a la altura de la confianza depositada en nosotros”.

La sombra de la duda vuelve a planear sobre la compañía. Occidente tiene la lupa puesta sobre las actividades de Huawei en muchos países: EEUU, Australia, Japón, Canadá, Polonia... Sin embargo, no hay ningún dato concluyente a día de hoy que permita asegurar con certeza que Huawei espíe para el gobierno chino.

El ex responsable de Vodafone en Alemania, Hartmut Kremling,explicaba en una entrevista hace tiempo cómo era trabajar con la Huawei. "Durante mi tiempo como CTO recalcamos que debíamos tener mucho cuidado al implementar las soluciones y equipos de Huawei en la red, como hacíamos con otros proveedores. Cada pieza de tecnología instalada o utilizada en la red tiene que pasar esta certificación. Como refleja un documento de Ernst & Young, siempre se realizaron auditorías y revisiones periódicas. Desde mi punto de vista, estaba totalmente claro que entonces era un requisito previo para que Huawei pudiera hacer negocios con Vodafone", explicaba el directivo.