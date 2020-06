José Miguel García: "Para salir de la crisis el Gobierno debe ayudar a las pymes"

José Miguel García es el artífice de Virgin Telco, un nuevo operador de telecomunicaciones nacido al abrigo de Euskaltel con el que la compañía vasca, cuyo principal accionista es la británica Zengona, pretende salir más allá de su mercado natural (Galicia, Asturias, País Vasco y Santander).

Virgin Telco se lanzó al mercado español el 20 de mayo, en pleno coronavirus, con García al frente de Euskaltel desde junio de 2019. El directivo es un clásico de las telecomunicaciones. Ha sido fundador de Jazztel, compañía que acabaría comprando la francesa Orange, y ha pasado gran parte de su vida laboral impulsando startups en Sillicon Valey, Israel o Australia.

Hoy es el capitán del barco que mueve a Euskaltel y también la recién nacida Virgin Telco, una personalidad empresarial con conocimiento de causa de lo que sucede fuera de nuestras fronteras y con capacidad para aplicar aquello que merezca la pena en España.

¿Qué debemos hacer para salir de la crisis del coronavirus con garantías?

Lo primero, garantizar la mejor atención sanitaria para quienes nos han dado la vida, que son nuestros mayores. La salud es lo primero que debe estar por encima de todas las cosas. A los mayores les debemos todo, y hay que cuidarlos como merecen. Otra de las cosas que debemos hacer es cuidar a las pymes. Son la clave de España para salir de la última crisis y va a seguir siendo la clave. Necesitan mucha crisis. La desescalada debe garantizar que ese sector sigue operativo con garantías.

¿Se podría haber hecho mejor?

Las cosas siempre se pueden hacer mejor. La fortaleza debe venir de las cosas positivas podemos sacar de la crisis. Lo negativo, lo crítico, ya lo sabemos. Es una oportunidad para aprender. Hay muchas cosas, y vuelvo a la pregunta anterior, de hacer por las pymes lo que no hicimos antes. Es el momento de hacer más cosas con ellas, y por qué no, aquellas que deberían haberse hecho hace tiempo.

¿Algo en concreto?

Soy una persona que ha trabajado mucho en otros países, como Estados Unidos, Israel, Australia... Allí veo cómo se protege la innovación, cómo se impulsa a los jóvenes empresarios. Existe la vocación de convertir las pequeñas empresas en grandes. Es algo que en España se debe fomentar. Tenemos mucho más talento que en los países que he comentado antes, y mucha más actitud emprendedora. Las ayudas institucionales son muy importantes en este sentido. Llevo más de 30 años desarrollando empresas y con un poco de ayuda vamos a mantener el talento en casa y además hacerlo crecer. Hay que poner foco en ese talento brutal que tenemos, y que puede competir con muchas garantías. Fuera de España hay jóvenes trabajando en áreas como la Inteligencia Artificial, Cloud o comercio electrónico que sería fantástico tenerlos aquí. Tenemos una oportunidad que no debemos dejar escapar. Todo sin olvidarnos de ayudar económicamente a los empresarios.

Las tarifas convergentes ofrecen todo al cliente y alrededor de ese mercado han nacido muchas ofertas de bajo coste, pero falta es esa oferta de valor orientada a que el cliente elegja exactamente lo que quiere sin ataduras

¿Estamos realmente preparados tecnológicamente para deslocalizar las grandes ciudades y teletrabajar por completo?

Absolutamente. España es para mí el país con mejor infraestructura de telecomunicaciones de Europa. Ningún país se acerca a nosotros. Tenemos un 85% de penetración de fibra en los hogares. Sin duda, estamos preparados. El sector de telecomunicaciones español es también el más profesionalizado de toda Europa, no solo en ofertas, sino también en el dinamismo inversor de empresas de fuera viniendo a poner dinero en nuestras infraestructuras. ¿Qué nos falta? En Nueva York (EEUU) la penetración de la fibra no llega al 15%, en Boston es del 25%. Sin embargo allí se fomenta mucho más la tecnología Falta esa voluntad de desarrollo entre administración y empresas para ver qué va encima de la infraestructura. En Europa hemos perdido la batalla del Cloud en beneficio de EEUU y China, también hemos perdido la guerra de los OTT... A pesar de tener redes excelentes no hemos competido en estos ámbitos. Ahora vienen otras industrias como la Inteligencia Artificial y el 5G y a pesar de nuestra mejor infraestructura no participamos en esas industrias que son la fibra del comercio, de las empresas, que es lo que debemos desarrollar.

En un mercado tan competitivo como el español en términos de tarifas, ¿dónde se posiciona Virgin?

Diseñé la estrategia hace un año, y pasaba por el lanzamiento a nivel nacional de una oferta que tuviera los valores que hemos lanzado ahora. Tenemos la sensación de que el mercado está polarizado. Las ofertas convergentes ofrecen todo al cliente y alrededor de ese mercado han nacido muchas ofertas de bajo coste, pero falta es esa oferta de valor orientada a que el cliente elegja exactamente lo que quiere sin ataduras ni letra pequeña, aquella propuesta que le permite cambiar a medida que lo hacen sus necesidades. En España hay más de cuatro millones de cambios de compañía al año y es por este motivo. Queríamos tener una oferta sencilla y adaptable, de hecho en nuestra web los clientes tardan una media de tres minutos en servirse aquellos productos que necesitan. En este sentido tenemos varias tarifas preparadas para los próximos 18 meses.

También hemos lanzado una unidad de Inteligencia Artificial con el objetivo de ofrecer soluciones a las empresas, la idea encaja con lo que he comentado antes en referencia a darle sentido a nuestra excelente red de telecomunicaciones.