El vino azul español ya factura 1,5 millones gracias al tirón en Francia y EEUU

El riesgo comienza a dar sus frutos. El vino azul que se fabrica en España ya tiene sus adeptos. Gik, pioneros en la creación de esta bebida dentro de nuestro territorio, estima que su facturación en 2018 alcanzará los 1,5 millones de euros en este ejercicio, desde los cerca de 980.000 euros del ejercicio anterior.

Un importante crecimiento para una compañía que cuenta con sólo tres años de vida. Esta 'start up' fundada por cinco estudiantes de la Universidad del País Vasco, Imanol, Íñigo, Gorka, Aritz y Taig, ya exporta esta bebida a 21 países. "Alrededor de un 20% de nuestra facturación corresponde al mercado nacional, y el 80% a internacional", afirma a este medio Aritz López, uno de los fundadores de esta compañía.

"Esto ha cambiado progresivamente según hemos ido abriendo mercados nuevos, porque el año pasado los porcentajes eran un 35% nacional y un 65% internacional", añade. Sus principales mercados son Francia y, sobre todo, Estados Unidos. "En EEUU enviamos nuestro producto a 38 estados, incluyendo California, Nueva York y Florida", explica López.

El éxito en el país norteamericano se debe, en gran parte, a que allí pueden catalogar su bebida como "vino". Esta bebida tiene un importante público en Estados Unidos, donde cuentan con sus propios productores de 'vino azul' como es el caso de Blanc de Bleu, un espumoso que es producido en viñedos del norte de California.

"Estos datos contrastan con la resistencia que han sufrido desde sus comienzos por parte del área más purista e inmovilista del sector en España, que no ha parado de tildar el producto de 'blasfemia' o 'terrible invención'", afirman desde la compañía. Gik asegura que su producto "ha puesto patas arriba la industria más tradicional del mundo".

Pero no los bodegueros españoles no ceden a llamar a esta bebida con 'vino azul'. Un estigma que también sufren los creadores de Marqués de Alcántara, la otra marca de vino azul que se produce en Alicante. Ambas empresas, en Europa, están obligadas a etiquetar su producto como "bebida alcohólica", porque las autoridades no lo consideran vino por ser azul, aunque el producto sea similar.

En el caso de Giz, el vino color azul eléctrico se elabora en varias bodegas españolas, siguiendo el proceso tradicional, desde la fermentación de la uva hasta el embotellado. La fórmula consiste en mezclar vino blanco con una proporción menor de vino tinto, junto con una pizca de mosto y alguna fórmula que guarda como secreto. El color azul se obtiene gracias a dos pigmentos: antocianinas, un componente que se encuentra en la piel de las uvas rojas, e indigotina.

La mayor bodega del mundo: internet

Otro indicativo de que el negocio del vino azul evoluciona a buen ritmo es que la plantilla de Gik ya está formada por 12 trabajadores, desde los cinco iniciales. Este escenario se produce porque trabajan en el escaparate de "la mayor bodega del mundo: internet", como la compañía lo define.

El comercio electrónico provocó que, antes de arrancar su negocio en Estados Unidos, tuvieran más de 10.000 reservas, que equivalen a unas 30.000 botellas. Una cifra inicial importante si se tiene en cuenta que es el mismo número de botellas que vendieron en su primer año de vida. Su receta para lograr esta fuerte entrada fue crear un web exclusiva para su negocio estadounidense.

Aliados

Su venta a través de la web, sin duda, es su principal punto de venta. Pero no el único. Esta 'blasfemia' vinícola también se puede encontrar en los lineas del Duty Free de los principales aeropuertos del país y El Corte Inglés a nivel nacional. No obstante, Gik sólo ofrece en estos establecimientos su vino azul, pero online cuenta con otras 'terribles invenciones' que ha lanzado al mercado.

'Lágrimas de Unicornio', el vino rosa y último añadido cromático a la gama conocida de GIK. "Ha sido creado pensando en aquellas personas que quieren divertirse, que no beben vino y solo se preocupan por pasárselo bien los fines de semana", describen esta innovación desde la compañía.

Pero Gik tiene dos 'blasfemias' más. Por un lado, 'Bastarde', un vino picante y que está casi a la altura de la conocida salsa Tabasco. Su sabor, igual que los pimientos picantes, activa los receptores del dolor produciendo esa característica sensación que tanto nos gusta”, afirma su creador.

Por último, el vino con té con tres variedades: té japonés, té indio y té británico. Sin duda, un sacrilegio para los bodegueros del mercado que pretende seguir abriéndose camino en países como Estados Unidos o Francia, e intentar empezar a ser 'profeta en su tierra'.