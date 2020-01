'Caso Iberdrola-Villarejo': Asenjo pide anular la declaración del testigo que señala a Galán

Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Iberdrola, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita la suspensión de la declaración de José Antonio del Olmo, prevista para este martes 21, en el marco del caso Villarejo, según fuentes del caso consultadas por Vozpópuli. Olmo era directivo de la casa y sostiene que el presidente Ignacio Sánchez Galán ordenó espionajes.

Asenjo asegura que Olmo tiene "nula credibilidad" en el procedimiento y cuestiona que declare en calidad de testigo y no como imputado, condición que sí tiene Asenjo y que todavía no ha sido llamado. La defensa del exjefe de Seguridad insiste en su disposición a colaborar con la Justicia y no entiende cómo todavía no ha sido citado pese a sus reiteradas peticiones para hacerlo.

La defensa de Asenjo manifiesta también que existe una "enemistad manifiesta" de Olmo hacia el exjefe de Seguridad de la eléctrica y apunta que "de todos era conocido que trampeaba con las facturas de fin de año, que guardaba en un cajón en mayor o menor cantidad en función de cuál fuese la desviación presupuestaría que arrastraba, y que hacía aflorar, en enero, contra un nuevo presupuesto".

Espionaje a políticos

El escrito también hace referencia a un informe interno presuntamente preparado por Olmo en el que explica que Asenjo le comentó que Galán le había encargado espiar a políticos para evitar el cierre de una central nuclear. Iberdrola y Asenjo siempre han negado la existencia de este informe y, de hecho, la compañía llegó a presentar una denuncia contra Olmo por falsedad documental, injurias y calumnias.

Por su parte, la defensa de Asenjo critica que no se le permita declarar ante el juez para poder declarar sobre este presunto informe. "No se explica el absurdo de contarse con D. Antonio Asenjo, dispuesto a hablar, y no dirigirse directamente a él, sino emplear el tamiz que el Sr. del Olmo ofrece a las palabras que ya aventuramos a decir nunca fueron pronunciadas por el Sr. Asenjo", reza el escrito.

Salvo un cambio de última hora, está previsto que Olmo declare este martes 21 a las 16 horas en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.