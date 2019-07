BBVA pierde un tercio del apoyo de los fondos nacionales desde que saltó el escándalo Villarejo

BBVA, como todo el sector, no ha vivido un buen año bursátil y es por eso que muchos fondos nacionales han decidido abandonar el barco ante el enorme riesgo que supone tener a un banco en cartera. En este caso, la situación se agrava por la idiosincrasia particular de la entidad ante las informaciones publicadas que relacionan a su anterior presidente, Francisco González, con una supuesta trama de espionaje a cargos públicos, empresarios y periodistas.

El ya conocido caso Villarejoha provocado cierta inquietud entre los gestores de fondos españoles que aseguran que invertir en el banco hoy en día tiene un riesgo añadido: la incertidumbre que genera la imputación de ex altos directivos comoÁngel Cano.

Las fuentes consultadas por este medio están dividas entre los que creen que ahora es una oportunidad para comprar bonos de BBVA (no acciones) y los que opinan que es uno de los valores con más riesgo en el mercado a corto plazo.

La responsable de macro de AndBank España, Marian Fernández, advirtió este martes que los problemas reputacionales de BBVA podrían terminar trasladándose al valor de sus acciones de ser ciertas todas las informaciones publicadas.

Las cifras no ayudan

Lo cierto es que las cifras no acompañan al banco, ya que en los últimos trimestre los fondos han reducido su participación que suponía 420 millones de euros a apenas 300 millones, a cierre del primer trimestre, según datos de la CNMV. Hay que destacar que el escándalo Villarejo ha tenido uno de sus puntos calientes en el segundo trimestre de este año, pero los datos de los fondos en este periodo aún no son públicos por lo que no se puede cuantificar estos tres meses.

Ha pasado de 185 a 156 fondos en los que está presente BBVA

En el último año, las acciones de BBVA han caído un 18%, lo que supone perder algo más de 9.000 millones de euros de capitalización bursátil.

El resto de entidades también han perdido presencia en fondos españoles, aunque la única salida de capital que se asemeja es la de Santander, que ha perdido el mismo importe que BBVA. El resto de grandes entidades tienen reembolsos inferiores y sólo Bankinter consigue sumar.