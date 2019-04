Villar Mir prepara el futuro de su grupo sin OHL y con una fuerte apuesta por la energía

Hace dos semanas, Grupo Villar Mir remitió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para informar sobre la contratación de Société Générale como entidad asesora para centralizar y evaluar las potenciales ofertas que lleguen hasta el holding por su participación en OHL. El conglomerado industrial creado por Juan Miguel Villar Mir, fundador y expresidente de la constructora, apuntaba que no tenía en marcha ninguna negociación al respecto y también negaba la existencia de ofertas concretas, para reducir el ruido generado en el mercado en las últimas semanas a meros "contactos provisionales".

Más temprano o más tarde, el futuro de Grupo Villar Mir no pasará por OHL, como venía sucediendo hasta ahora. El holding no busca a la desesperada un comprador para el paquete de acciones que mantiene en la constructora (algo menos de un 35%, cuando no hace mucho se situaba en el 60%) pero sí tiene la firme idea de colocarlo en el mercado a poco que mejore la situación actual de la compañía.

Y la misma suerte podrían correr otros activos relevantes de la cartera del grupo, como su participación en la metalúrgica Ferroblobe y la empresa de fertilizantes Fertiberia.

Hace poco menos de un año, Grupo Villar Mir colocó en el mercado un paquete del 12% de OHL con el fin de inyectar algo de liquidez al holding, que por esas fechas estaba en plenas negociaciones con la banca acreedora para refinanciar parte de su deuda. Por entonces, la operación se cerró a unos precios algo por debajo de los 3 euros por acción, con los títulos de la constructora en caída libre.

Teniendo en cuenta que en los meses posteriores OHL llegó a cotizar por debajo de 70 céntimos y que, pese a una fulgurante recuperación, en la actualidad lo hace en el entorno de 1,20 euros, la maniobra no fue tan a la desesperada.

Alivio a corto plazo

Con los ingresos de aproximadamente 100 millones de euros obtenidos y la venta de otros activos, Grupo Villar Mir alcanzó el deseado acuerdo con la banca para poder seguir respirando. Sin embargo, ya hacía algún tiempo que la participación en OHL no representaba el papel clave de antaño en el grupo. Los desplomes acontecidos en el pasado habían forzado un cambio de estrategia en el holding que contempló, entre otros extremos, reducir al mínimo la exposición a valores cotizados.

A precios actuales de mercado, la capitalización bursátil de OHL se sitúa en torno a los 350 millones de euros, lo que valora el porcentaje en manos de Villar Mir en poco más de 120 millones. Insuficiente hasta para garantizar el préstamo refinanciado el pasado verano, superior a los 300 millones. Todo apunta a que no es precisamente el momento ideal para vender la participación y menos cuando el mercado espera la reacción de OHL tras los siguientes resultados, una vez que ha terminado de realizar un costoso saneamiento que, precisamente, ha desencadenado su hundimiento en el parqué.

Las últimas cuentas publicadas por la compañía ya han mostrado al mercado que OHL fue capaz de generar Ebitda positivo en el último trimestre de 2018 y, sobre todo, que las sorpresas desagradables en forma de nuevos fallidos en proyectos internacionales habían pasado definitivamente a mejor vida.

Ninguna oferta a precios de mercado va a convencer ahora a Villar Mir para cerrar su época en OHL. Pero este proceso no es a corto plazo. La evolución de la cotización de la compañía marcará el futuro de la presencia de su principal accionista. Y Villar Mir prepara el terreno para tenerlo todo listo para cuando llegue el momento.

Energía, el sector del futuro

El lugar de OHL en el holding lo tomará con toda probabilidad el negocio energético. El conglomerado está trabajando en él con firmeza en los últimos tiempos, desarrollando nuevos proyectos y poniendo a punto al grupo para un proceso tan importante como la transición energética, con un plan puesto en marcha por el Gobierno que contempla inversiones superiores a los 230.000 millones de euros hasta 2030.

Con el foco totalmente centrado en la energía verde, Villar Mir Energía promueve la construcción de nuevas instalaciones renovables y gestiona la participación en mercado de numerosos generadores. La cuota de mercado actual en el suministro de electricidad y gas se sitúa en el 3% para la electricidad y el 1% para el gas. La compañía, a través de su comercializadora Energya VM, representa en el mercado a más de 3.00 MW de generación renovable y cogeneración.

Recientemente, la consejera delegada de Villar Mir Energía, María Luisa Huidobro, ha sido elegida como presidenta de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía.