Villar Mir deja atrás un lustro de cerco judicial en Son Espases, Lezo y Púnica

El empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir ha dejado atrás, prácticamente ya de forma definitiva, cinco años de imputaciones e investigaciones judiciales en tres de los casos de presunta corrupción política y empresarial más sonados en España de las últimas décadas: Son Espases, Lezo y Púnica.

Atrás quedan las visitas a los tribunales de Mallorca, de la Audiencia Nacional, y las portadas en las que el poderoso fundador del grupo OHL aparecía camino de los juzgados rodeado de sus abogados y entre una nube de fotógrafos.

La carrera profesional de Villar Mir (Madrid, 1930) ha quedado ensombrecida en su recta final por los problemas financieros de OHL y las causas pendientes con la Justicia del que fuera su primer accionista. Pero, ya nonagenario, el veterano empresario ha enterrado al menos este año las sospechas vertidas sobre su persona en oscuros casos de corrupción.

Villar Mir fue imputado hace más de cinco años por el supuesto amaño en la adjudicación del hospital Son Espases de Palma, por el juez José Castro, junto al expresidente balear Jaume Matas y otras siete personas.

En el caso se investigaba la presunta manipulación del concurso para la construcción del hospital de referencia de Baleares, la mayor obra pública de las islas con un presupuesto de 780 millones de euros. Villar Mir, ya en su declaración de septiembre de 2015, negó que amañara con Matas el concurso del hospital, y aseguró que su compañía resultó perjudicada, ya que fue Dragados la empresa que finalmente se hizo con la obra.

En septiembre de 2017, finalmente, el juez mantuvo las investigaciones contra Jaume Matas, pero acordó el sobreseimiento contra Juan Miguel Villar Mir.

El 19 de abril de 2017, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaban Lezo, contra la corrupción en torno al Canal de Isabel II

Prácticamente al mismo tiempo que Villar Mir se zafaba del caso Son Espases se veía envuelto en otro polémico caso de corrupción: Lezo.

El 19 de abril de 2017, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaban una gran operación contra una supuesta trama corrupta en torno a la compañía pública madrileña de gestión del agua Canal de Isabel II, deteniendo en su casa al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Dos días después era también detenido Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, y hasta entonces consejero de OHL, por presuntamente pagar una mordida de 1,4 millones de euros a Ignacio González a cambio de la concesión de una obra.

Villar Mir fue investigado por el supuesto pago de una mordida de 1,4 millones a Ignacio González a cambio del tren Móstoles-Navalcarnero

En el caso Lezo se investiga también las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de la construcción, explotación y posterior ejecución del contrato de concesión de obra pública de la línea de transporte ferroviario Móstoles‒Navalcarnero, licitado por el ente público Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), y adjudicado a OHL, que constituyó la sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero para llevarlo a cabo.

En mayo de 2017 el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidía imputar a Villar Mir en el caso Lezo por esa supuesta comisión ilegal entregada a Ignacio González. El empresario, representado por el despacho Business & Law, declaró en 2018 ante el juez que desconocía los presuntos pagos irregulares realizados.

Pero no ha sido hasta este año que Villar Mir ha sido apartado de Lezo.

El juez Manuel García Castellón, al frente ahora de la investigación en la Audiencia Nacional, en auto firmado el pasado 29 de octubre, decidió el archivo de la causa contra el fundador de OHL, así como para el exconsejero delegado de la compañía, Tomás García Madrid, y Jesús Trabada Guijarro, exconsejero delegado de la pública Mintra.

El 27 de octubre de 2014 fueron detenidos 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios: el caso Púnica

El 27 de octubre de 2014 saltaba a las primeras páginas de los diarios y telediarios el caso Púnica. Ese día fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios presuntamente implicados en una trama de corrupción de adjudicación de servicios públicos millonarios, desarrollada principalmente en ayuntamientos de Madrid, Murcia, Valencia y León.

En febrero de 2018 el juez García Castellón decidió imputar a Juan Miguel Villar Mir por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

El magistrado vinculó a las empresas de OHL con la adjudicación irregular de contratos en la Comunidad de Madrid, entre los años 2003 y 2011, siendo supuestamente la compañía donante del Partido Popular.

La Audiencia Nacional ha decretado recientemente el sobreseimiento provisional de las actuaciones que afectan a Villar Mir en Púnica

Villar Mir fue imputado en la Pieza 8 del caso Púnica en febrero de 2018, en relación con la venta de Grabitum, filial de OHL, a una empresa de David Marjaliza (también imputado). Y por la Pieza 9 del mismo caso, por unas supuestas donaciones de OHL al PP de Madrid.

Los jueces Carmen Paloma González Pastor, Juan Francisco Martel Rivero, y Fermín Javier Echarri Casi, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en auto fechado este 16 de diciembre, decretaron el sobreseimiento provisional de las actuaciones, respecto de las piezas separadas 8 y 9 del caso Púnica, que afectan a Villar Mir.

Los jueces siguieron así la senda marcada por la decisión del mismo órgano judicial respecto a Javier Monzón, quien estuvo imputado en el mismo caso Púnica por su etapa como presidente de Indra. Básicamente, lo que vienen a decir los magistrados, es que el presidente de una compañía, por el mero hecho de serlo, no puede ser imputado en una causa que afecta a su empresa o trabajadores.

"Los hechos a ellos imputados [en referencia a Monzón y Villar Mir], no se han visto por el momento corroborados, por lo que no han alcanzado la categoría de indicio, quedándose en meras sospechas o conjeturas, no confirmadas", indicaron los jueces.