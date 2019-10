Los vigilantes de Prosegur de las casas de jugadores del Madrid denuncian que orinan en latas y comen entre perros

Vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur han denunciado las "pésimas condiciones" en las que ejercen su labor en los domicilios de algunos de los jugadores del Real Madrid.

La denuncia pública llega dos semanas después de que se conociera que la casa del futbolista brasileño del Madrid, Carlos Casemiro, fue asaltada con su mujer e hijo dentro durante el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. El entrenador merengue Zinedine Zidane y los futbolistas Isco Alarcón y Lucas Vásquez también han sido víctimas de una oleada de robos desde el pasado junio frente a la cual el club habría redoblado la seguridad.

El sindicato UGT ha emitido un comunicado de prensa en el que alerta de las precarias condiciones en las que trabajan estos vigilantes. Según han apuntado fuentes sindicales a Vozpópuli, la denuncia procede de varios de los propios trabajadores, molestos por tener que "orinar en latas", a veces comer "con los perros de los jugadores" y "estar al aire libre día y noche y sin acceso a agua potable", sin tener lugares para descansar pese a tener jornadas de 12 horas seguidas.

No ha trascendido, de momento, ni el número ni el nombre de los jugadores y trabajadores afectados

Las mismas fuentes dan cuenta de quejas en este sentido que datan incluso del verano pasado, alguna de ellas directamente ligada a la falta de recursos para repeler uno de los robos.

Denuncia ante Inspección y respuesta de Prosegur

No ha trascendido, de momento, ni el número ni el nombre de los jugadores y trabajadores afectados. UGT asegura en cualquier caso haber puesto el pasado jueves la situación en conocimiento de los técnicos de Salud Laboral de la Comunidad de Madrid. Ello para que procedan a una revisión técnica de las condiciones en las que operan los trabajadores de al menos cuatro domicilios tras haber trasladado en distintas ocasiones el malestar a Prosegur sin haber obtenido respuesta.

El sindicato, en suma, ha dado un ultimátum a la empresa de seguridad hasta este miércoles antes de proceder a una denuncia por vulneración de la normativa de riesgos laborales ante la Inspección de Trabajo que alcanzaría finalmente a nueve domicilios de celebridades madridistas.

Prosegur "ha ido adecuando los espacios de trabajo (viviendas particulares) a los estándares en materia de prevención de riesgos laborales"

"En este caso concreto, ante la urgencia en la implantación de los servicios de vigilancia, la compañía ha ido adecuando los espacios de trabajo (viviendas particulares) a los estándares en materia de prevención de riesgos laborales. Una adecuación que se ha realizado con la mayor celeridad posible y que, a día de hoy, se encuentra totalmente implementada", han respondido fuentes de Prosegur a preguntas de Vozpópuli.

"Están reconociendo que fueron arreglando las cosas sobre la marcha, algo que no es nuevo en Prosegur, y no puede ser. De todas formas, a nosotros no nos ha llegado la información que hemos requerido a la empresa sobre la situación real de estos trabajadores, y si no nos llega, procederemos igualmente a denunciar la situación ante la Inspección", dicen desde UGT.

Fuentes sindicales inciden además en que, eventualmente, bien el Real Madrid o los propios jugadores podrían ser responsables subsidiarios de esa vulneración, a tenor de lo establecido por el artículo 24 de la ley de prevención de riesgos, según la cual la evaluación de los mismos tiene que ser coordinada entre la empresa de seguridad y el cliente.

Vozpópuli ha intentado recabar la versión del Real Madrid al respecto pero, al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.