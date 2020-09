La hosteleríarespira aliviada este martes, pero no lanza las campanas al vuelo. La prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero en el sector, conseguida a última hora, es una buena noticia para los dueños de bares y restaurantes, que temían no poder pagar las nóminas a partir del mes que viene. No obstante, los empresarios no prevén que la recuperación llegue para esa fecha; por eso, la prórroga resulta "un parche insuficiente".