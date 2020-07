Los vetos europeos a España amenazan con enterrar el 25% de los ingresos del turismo

El sector turístico se prepara para los efectos "devastadores" que tendrán las medidas restrictivas de varios países europeos para viajar a España. Reino Unido y Noruega -con cuarentenas obligatorias a los turistas que vuelvan de nuestro país-, y Francia, Bélgica y Holanda -con las recomendaciones de no visitar ciertas regiones de España- amenazan con enterrar el 25% de los ingresos del sector turístico en agosto y septiembre.

Los turistas de estos países gastaron cerca de 8.743 millones de euros en sus viajes a España durante esos dos meses del pasado año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) proporcionados por Exceltur. Británicos, franceses, belgas, holandeses y noruegos representaron el 40,5% del gasto extranjero en esta segunda etapa de la temporada estival (21.471 millones de euros).

Además, hay que tener en cuenta que el sector turístico se enfrenta a una temporada muy diferente a la del año pasado, sin apenas turistas internacionales de fuera de la Unión Europea (UE) por las restricciones vigentes a esos terceros países. En este sentido, el impacto económico podría superar esos 8.743 millones estimados por la patronal. "Es la puntilla a una temporada que ya empezaba a ser agónica", asume José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, en conversaciones con Vozpópuli.

Los británicos gastaron4.571 millones de euros en España en agosto y septiembre del pasado año, mientras que los turistas franceses que visitaron nuestro país ascendió a 2.340 millones. En el caso de los turistas procedentes de Holanda, las pérdidas en términos interanuales pueden alcanzar los 935 millones, mientras que con las restricciones de Bélgica y Noruega están en juego 612 millones y 285 millones, respectivamente.

El sector se aferra al turismo nacional como principal fuente de ingresos este verano. Pero si se incluye el gasto de los españoles en agosto y septiembre de 2019 (que ascendió a 13.691 millones de euros tanto en los viajes por España como en el extranjero), sólo con las restricciones de los cinco países mencionados el sector turístico se enfrenta a la pérdida de en torno al 25% de los ingresos totales, según cálculos realizados por este medio en base a los datos del INE.

Pese al impacto económico que tendrán las medidas para España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado este lunes en rueda de prensa que es mejor que los ciudadanos de Bélgica y Reino Unido no vengan y que sus Gobiernos desincentiven los viajes "nos favorece" porque es "un riesgo que nos quitan".

Los operadores se arriesgan

Aunque una buena parte de los ingresos estén en riesgo, el sector turístico no pierde la esperanza y recuerda que el hecho de que existan restricciones no significa que los turistas no vayan a viajar. Sólo el gigante de la turoperación TUI ha cancelado sus vuelos de Reino Unido a la Península al menos hasta el 9 de agosto, 32 operaciones en total que afectarán a 6.000 viajeros, según datos proporcionados por la compañía a Vozpópuli.

No obstante, el operador alemán mantiene los vuelos a Baleares y Canarias, dos mercados con alta dependencia del turismo extranjero. Además, otros operadores europeos como Jet2 o EasyJet Holidays "mantienen su programación contra viento y marea y están desafiando unas normas muy injustas y precipitadas de Reino Unido", destaca José Luis Zoreda.

Según informan fuentes del sector, tras conocerse la decisión de Londres, Jet2 mantuvo sus vuelos el domingo a destinos como Alicante y Baleares y, mientras en el primero tuvieron un 'no show' (personas con reserva que finalmente no viajaron) del 42%, en el segundo apenas se alcanzó el 8%. "La gente se está arriesgando porque no hay miedo al contagio, especialmente en destinos como las islas españolas, donde las cifras demuestran unas condiciones epidemiológicas mejores a las de Reino Unido", explican.

Al ser preguntada por este asunto y por las posibles modificaciones en su programación que la cuarentena de Londres puede acarrear, la aerolínea irlandesa 'low cost' Ryanair asegura que "la programación de vuelos de Ryanair entre España y Reino Unido funciona con normalidad”. La mayoría de los operadores están a la espera de que el Gobierno español logre levantar la restricción al menos en Baleares y Canarias.

Lo mismo ocurre con las grandes hoteleras. Meliá reconoce a Vozpópuli que "desgraciadamente, habrá que replantearse posiblemente la reapertura de algún hotel que haya abierto o pensáramos abrir y que tenga fuerte dependencia del mercado británico", aunque espera que "el Gobierno realice un esfuerzo extraordinario de diplomacia y comunicación para hacer ver nuestro compromiso por la seguridad".

Barceló, Riu o Iberostar se muestran prudentes y no anuncian cambios "por ahora", aunque en el caso del grupo de la familia Fluxá asumen que "esta semana será clave para poder decidir si mantenemos los planes o no". "De momento nos mantenemos prudentes, no se percibe todavía alto nivel de cancelaciones", añaden.