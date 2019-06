Un veto masivo a Huawei retrasaría la llegada del 5G al menos dos años

El despliegue masivo del 5G en el mundo podría retrasarse al menos dos años si se extiende el veto de Estados Unidos a Huawei, según aseguraron hoy fuentes de la industria de las telecomunicaciones en España.

El fabricante chino es el primer servidor mundial de redes 5G y si se propagan a otras zonas del planeta las restricciones comerciales que está sufriendo en Estados Unidos bajo acusación de espionaje, la tecnología móvil de quinta generación se demorará porque habría que sustituir los equipos de Huawei por otros suministradores, y ello creará problemas de disponibilidad de componentes, amén de un encarecimiento de costes por la menor competencia.

Las fuentes consultadas insisten en la tesis que vienen sosteniendo la UE y los Estados miembros desde que estalló el conflicto EEUU-Huawei en el sentido de que no hay “constancia” de ninguna grieta de seguridad en la red que les proporciona Huawei.

No obstante, aseguran que en España se está preparado para cualquier contingencia, y hay conversaciones con otros grandes suministradores tradicionales y otros emergentes de países como Corea para hacer frente a un posible veto generalizado a Huawei.

Dudas con la fecha de lanzamiento

Al margen del caso Huawei, en el sector hay dudas sobre la fecha más aconsejable para lanzar comercialmente el 5G. Mientras que Vodafone ha empezado ya a comercializar en Europa líneas 5G, otras ‘telecos’ han preferido dejarlo para más adelante, cuando el 5G de ‘calidad’ que ofrece el sistema ‘stand alone’ esté plenamente desarrollado a un precio razonable, cuando haya terminales preparados que no salgan muy caros al consumidor y también haya casos de uso del 5G experimentados que atraigan una demanda relevante de los ciudadanos.

Los interlocutores citados apuestan por un calendario “razonable” de implantación del 5G 'stand alone' (no el 'non stand alone' que ahora está más en boga) que pasaría por hacer en 2020 despliegues concretos bajo demanda, en 2021 los primeros lanzamientos comerciales y en 2022 el lanzamiento comercial masivo.