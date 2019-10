Las ventas de los 'supers' más importantes de Canarias (Dinosol) caen un 5% por la crisis de Thomas Cook

El golpe de la quiebra del turoperador Thomas Cook en Canarias queda patente en su principal marca de supermercados, Dinosol. Según explica su director logístico, José Manuel Poblador, las ventas de varias de sus tiendas más vinculadas al turismo han caído cerca del 5% en estas dos semanas.

"Nuestra filial Hiperdino Express es la más dependiente de este tipo de turismo y ya existen algunas tiendas que han notado un resentimiento de cerca del 5% en sus ventas", explicaba este martes el directivo durante el evento 'Supply Chain' de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). "Todavía es pronto y los datos definitivos de este impacto se podrán apreciar mejor dentro de un año", añade.

Poblador alerta de que ahora comienza la temporada de invierno con una afluencia muy elevada de turismo británico y que los negocios dependientes del turismo en las Islas Canarias se resentirán del golpe recibido por este gran proveedor de turistas. "Existen negocios que ya han tenido que despedir a gente tras la caída de Thomas Cook", enfatiza el directivo de la enseña canaria.

Dinosol es un referente del archipiélago. Cuenta con el 25,6% del mercado, según los últimos datos regionales del medio especializado Alimarket. Por su parte, Mercadona es la segunda cadena con una cuota del 17,7%. El tercer lugar es para la holandesa Spar, con una cuota del 16,8%.

Un referente en Canarias

Este grupo regional, que sólo opera en las Islas Canarias tras su escisión de Supersol en 2012, está presente en las siete islas y tiene una red de 224 establecimientos entre sus tres marcas. Una empresa que reivindica su 'canariedad'. "Apoyamos a los proveedores canarios, te ofrecemos más productos canarios. Somos el primer empleador canario con más de 6.000 empleos directos. Nos esforzamos en mejorar la formación", explican en su web.

José Manuel Poblador ha declarado en este mismo evento que, pese a dominar este mercado, desde la empresa se considera que sigue existiendo espacio para seguir abriendo tiendas. "Dinosol todavía se plantea seguir abriendo tiendas por el archipiélago canario,aunque cada vez hay menos espacio", apuntaba en su exposición en el evento de AECOC.

No obstante, no descarta poder conquistar otros mercados en el medio plazo. "Tenemos una marca muy reconocida en el territorio y es complicado poder conquistar otros terrenos", explica. "Pero no se descarta que en un futuro se pueda pisar África, la Península o incluso las Islas Baleares", concluía el directivo de Dinosol.