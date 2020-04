La caída de ventas de coches en España este año superará los 14.000 millones de euros

La venta de coches nuevos caerá al menos un 35 % en 2020 en España respecto al año anterior por el coronavirus, según el director del asociación de fabricantes Anfac, José López Tafall, que ha urgido al Gobierno a la puesta en marcha de ayudas directas a la compra para evitar ese desplome. También lo hará el mercado de segunda mano, que según la patronal Ancove lo hará en torno a un 25%, caídas que suponen en la práctica unos 400.000 coches nuevos menos comercializados y más de 500.000 usados.

Las cifras que ambas patronales manejan en su conjunto es que el valor medio de venta de un coche nuevo ronda los 18.000 euros mientras que el de ocasión está ligeramente por encima de los 11.000 euros, lo que supondría una estimación en la facturación de unos 14.000 millones de euros menos que en el ejercicio pasado. Un dato preocupante para un sector muy tocado por esta inesperada crisis y que va a requerir de un enorme esfuerzo para tratar de minimizar los efectos, sobre todo en lo que a empleo se refiere.

Porque debido a la pandemia, las 17 fábricas de automoción del país dejaron de producir a mediados de marzo, mes en el que las matriculaciones de vehículos nuevos ya se hundieron cerca del 70 %. La idea es que las plantas vuelvan a la actividad gradualmente en las próximas semanas para atender al mercado de la exportación, ya que en España, con los concesionarios cerrados, no hay demanda, y como señalan desde Anfac la industria del automóvil es la única que ha parado al cien por cien por el coronavirus.

Los datos que manejan desde la principal patronal del sector es que las fábricas españolas empezarán con un turno, para pasar lo antes posible a dos, aunque recuperar el tercer turno llevará más tiempo. “Todo dependerá de cuándo se levanten las restricciones y de cómo evolucione la demanda dentro y fuera de España", ha añadido el director de la asociación de fabricantes, José López Tafall.

Según sus estimaciones, si en España la duración del estado de alarma se limita finalmente a mes y medio, es decir, que acabara el 26 de abril, la venta de vehículos años cerrará el conjunto del ejercicio con una caída del 35%, con un segundo trimestre nefasto y la recuperación de un ritmo de mercado más normal a partir de octubre. "En caso de que el estado de alarma se prolongue más allá de mes y medio, la caída será mayor", ha apuntado López Taffal, quien ha advertido de que la única manera de evitar ese desplome será articulando un plan de ayudas a la compra directa de vehículos.

En su opinión, el consumo de recursos públicos que ha generado el coronavirus no debería ser, en modo alguno, una limitación para activar ese plan, porque Europa relajará sus exigencias en restricciones presupuestarias y porque ese tipo de ayudas tienen un alto grado de retorno fiscal. Y es que según cálculos de Anfac, por cada euro invertido, el Estado recuperaría tres a través de impuestos como el IVA o el de matriculaciones.

"No estamos hablando de ayudas estructurales, si no de la necesidad de hacer un esfuerzo coyuntural para poder recuperar la actividad rápidamente" y que la salida de la crisis sea en forma de "V" y no de "L", ha subrayado el directivo, quien ha insistido en que si la Administración no adopta medidas y éstas están bien hechas, la curva se irá aplanado y la salida será más costosa. No entiende que a nivel industrial la automoción es el sector más perjudicado por esta crisis y el Gobierno sigue sin ofrecer medidas concretas de ayuda.

Apoyar al sector del automóvil, ha dicho, tiene "todo el sentido" del mundo, tanto por su peso en el PIB (10% de la economía española) como por el importante efecto tractor que ejerce sobre otras industrias, como la química o la siderúrgica. Unas ayudas que habría que consensuarlas con el resto de asociaciones automovilísticas, como las de concesionarios Faconauto y Ganvam, y con el Gobierno, y cree que se deberían aprobar el 15 de mayo como muy tarde.

Anfac cree que el plan debería tener una mayor dotación que el actual Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES) que estaba dotado con 65 millones de euros, así como una mayor "extensión y profundidad" y ser compatible con el objetivo a medio y largo plazo de la industria de atraer inversión a España para que se produzcan aquí nuevos modelos eléctricos. Solicitan también que las ayudas a la compra deberían extenderse a todo tipo de motores más eficientes y con el fin de renovar el parque automovilístico español, cuya edad media ronda los 12 años.

El mercado de ocasión, a la baja

Y si el mercado de turismos nuevos cae, el de ocasión también lo hace, en volumen y en el precio. Y es que el precio medio de los turismos de segunda mano bajó en marzo un 6,5 % en tasa interanual, hasta los 11.163 euros, según la Asociación nacional de comerciantes de vehículos (Ancove), que advierte de que este año las transacciones de desplomarán entre 23 % y un 25 %, hasta los 1,65 millones de operaciones de compraventa de coches.

En una nota, la asociación también pronostica que la caída de precios se agudizará en los próximos meses alrededor de un 15 %, por lo que reitera al Gobierno la necesidad de que apruebe un plan para sostener la viabilidad de los 22.000 compraventas profesionales que hay en España.

En marzo, el precio medio de los turismos cayó en todas las comunidades autónomas, en las que el 60,08 % de las transferencias fueron de unidades de más de ocho años, cuya tarifa media fue de 8.131 euros, un 2 % menos en comparación con el mes de febrero.

Según Ancove, la reducción de los precios que se viene registrando desde los últimos 18 meses por efecto de la crisis del diésel se agudizará con el coronavirus, con descensos de los precios que pueden rondar el 15 %, lo que supondrá una pérdida de valor del estocaje actual.

En cuanto a las ventas, el mercado de ocasión cerró el primer trimestre del año en negativo, con un descenso del 8,7 % (489.157 vehículos), lo que no ocurría desde 2013, según datos de la patronal de los concesionarios Ganvam.

Sólo en el mes de marzo, las ventas de coches usados se redujeron un 35 %, aunque desde Ganvam destacan que los vehículos procedentes de flotas mostraron un comportamiento distinto, y los coches de entre tres y cinco años crecieron un 9,5 % en el trimestre, con 47.961 unidades. Por el contrario, las transacciones de vehículos de más de diez años de antigüedad sufrieron un descenso del 12,4 % en el primer trimestre, hasta 271.102 unidades, manteniendo una cuota del 55 %.