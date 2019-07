Ser vegano está de moda y los supermercados se aprovechan de ello

Cada vez son más personas en España que han apartado de su dieta la carne, el pescado o todos aquellos alimentos que contienen ingredientes de origen animal. Una moda que ha llegado, hasta tal punto, que lo normal es que exista un vegano o vegetariano en un grupo de diez adultos que salen a cenar, como refleja el reciente estudio de la consultora de innovación Latern.

Una investigación que muestra que esta preferencia de alimentación cuenta con una parte significativa de los consumidores. Según datos de la nueva edición del estudio ‘The Green Revolution’, elaborado por la consultora Lantern, el segmento veggie supone un 9,9% de la población española y ha aumentado un 27% en los últimos dos años. Además, según el mismo informe, el 35% de los españoles ha reducido o eliminado su consumo de carne roja en el último año. A pesar de este dato, el consumo de frutas y verduras no se ha visto incrementado en consecuencia.

Una tendencia que ha sabido interpretar cadenas como Lidl, la única compañía que logra mantener el ritmo de crecimiento en cuota de mercado en España a Mercadona. La firma alemana ha ido poco a poco dando más importancia a este tipo de productos en sus lineales, hasta tal punto que ha lanzado una marca blanca llamada My Best Veggie y que cuenta con un surtido de 40 productos vegetarianos y veganos.

El último lanzamiento de esta marca ha sido una tortilla española vegana sin huevo, que se une a suscroquetas ecológicas de champiñones y tofu o las hamburguesas de judía verde. Lidl ha querido reforzar su apuesta con un estudio de mercado donde muestra que ocho de cada diez españoles creen que ser vegetariano o vegano está de moda. Y que, sin embargo, un 65% de los encuestados consideran que los vegetarianos o veganos no cuentan con suficiente oferta alimenticia para comer fuera de casa.

Carrefour es otra de las marcas que en España saca pecho por su gran apuesta vegana. La enseña francesa se define como "el distribuidor con mayor número de productos bio, veganos, vegetarianos de España". La compañía detalla que cuenta con más de 2.200 artículos y destaca que es "el único en facilitar al cliente una compra integral".

El 35% de los españoles ha reducido o eliminado su consumo de carne roja en el último año.

Según sus datos, cerca del 20% de los clientes de Carrefour ya compran alguno de estos artículos. También cuenta con su marca blanca especializada 'Carrefour Veggie'. Su último lanzamiento han sido los helados vegetarianos sin gluten de diferentes sabores, como minibombones con base de coco y cobertura de chocolate. Su oferta también incluye su gama de platos preparados refrigerados como hamburguesas de quinoa, bulgur y tomate.

Mercadona, por su parte, cuenta con una serie de productos para este tipo de segmento de la población, pero no ha lanzado marca propia. Pero, el líder no querrá quedarse atrás y no tardará en reforzar sus lineales con estos productos como sigue palpitando esta moda. Tampoco lo hace Aldi. La cadena alemana cuente desde 2015 con productos con la etiqueta V-Label, un sello internacional que pretender informar a los consumidores sobre temas relacionados con la alimentación vegetariana y vegana. Una apuesta que le ha ayudado para ser el supermercado que más aumentó el número de compradores durante 2018.

El pastel 'verde' será más grande

El observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias hace tan solo dos años publicaba un estudio donde exponía que el consumo de fruta y verdura de la población española era muy inferior a las recomendaciones. Por ejemplo, el 87% de las mujeres entre 20 y 65 años no comían cinco raciones de fruta y verdura diarias. En 2015, estos datos no cambiaron demasiado, subrayando un alto consumo de carne roja que superaba en 2,5 veces el consumo recomendado.

Sin embargo, en el informe de 2016, los datos han dado un giro radical. El 43% de los encuestados ha reducido su ingesta de carne roja o ni siquiera la ha probado en el último año. Con estos datos queda clara la potencia de esta tendencia de consumo y alimentación, y la rapidez con la que se está instaurando en el mercado español.

Los países europeos llevan ventaja en este sentido, como explica la consultora Lantern. El 12% de los adultos británicos son 'veggies', es decir 7,7 millones de personas, y este dato sube hasta el 20% en la población de 16 a 24 años. Sin embargo, incluso en un mercado vegetariano más maduro que een España, las cifras no dejan de crecer. Entre 2009 y 2013 se ha duplicado el porcentaje de productos de alimentación y bebidas clasificados como vegetarianos en Reino Unido, alcanzando el 12% del total de productos.

En Alemania han crecido los productos vegetarianos en un 633% y de un 1.800% de los veganos entre 2011 y 2015

Otro ejemplo es Alemania. En este país han crecido, entre 2011 y 2015, un 633% los productos vegetarianos y en un 1.800% los veganos. Una de las razones es el cambio de actitud en los jóvenes de 16 a 24 años en este país, de los que un 16% se declara vegetariano y un 31% afirma haber aumentado su ingesta de productos vegetarianos en el último año. El 39% de ellos afirma que sus motivos se refieren al trato a los animales y la ética, similar a sus pares en España, como ya hemos visto en nuestra investigación.

Y todo esto se traduce en un pastel 'verde' muy apetecible para las marcas. Según el estudio de la consultora Lantern, el mercado global de productos veggie a día de hoy mueve 4.000 millones de dólares con un crecimiento anual estimado del 6%. Además, se calcula que en el 2020 esta cifra supere los 5.000 millones. Unos datos que explican que ninguna cadena de supermercados quiera quedarse atrás en esta carrera vegana.