La valoración confidencial de Popular: la JUR limitó el agujero a 2.100 millones

Europa va poco a poco dando su brazo a torcer con la confidencialidad del caso Banco Popular. La Junta Única de Resolución (JUR, el fondo de rescate europeo) decidió ayer desvelar algunas cifras hasta ahora secretas de la entidad vendida hace 17 meses a Banco Santander.

Se trata de los detalles de la Valoración 1, que para muchos bufetes que pleitean por Popular es la más importante. En ellos, la JUR reitera que la entidad española "no era insolvente" y que su agujero era de apenas 2.169 millones, que podían ser cubiertos con el capital que tenía todavía el grupo.

Estos detalles son importantes para los inversores que perdieron su dinero hace un año, ya que argumentan que Popular podía haber aguantado con una mejor gestión de la liquidez. Es importante también porque usarán la tasación de la JUR, que se hizo en colaboración con el BCE, para defender que sus acciones y bonos tenían un valor reconocido por los organismos europeos.

Las valoraciones oficiales

En contra de esta primera valoración, la JUR viene defendiendo que la válida es la tercera, la segunda que hizo Deloitte, que calculó que no resolver Popular y llevarlo a concurso hubiera costado entre 12.000 y 22.700 millones más, y hubiera alcanzado a los pequeños depositantes.

La segunda valoración (primera de Deloitte) dio tres valoraciones en resolución de Popular de menos 8.200 millones, menos 2.000 millones y 1.300 millones positivos. Esta última en principio se omitió, algo de lo que también se quejaron los inversores.

La JUR lleva bloqueando el acceso a información de Popular por todo lo que se juega en las demandas de inversores que perdieron su dinero

Al tratarse de la primera resolución de la historia de la unión bancaria, las valoraciones de la JUR están generando todavía más polémicas. Hay grandes inversores recurriendo en Europa, por lo que los organismos europeos no quieren dar una coma más de información de la necesaria, para que no se use en su contra.

Quizás por ello, la JUR lleva un año y medio censurando información y, esto último, ha decidido no realizar las valoraciones definitivas 1 y 2. Argumenta que sería "superfluo", pero despachos consultados señalan que el reglamento europeo obliga a hacerlas. Por ello, esta decisión va a provocar una nueva oleada de recursos contra el fondo de rescate presidido por Elke König.

En su nueva documentación hecha pública, la JUR consideraba que Popular tenía mal provisionados créditos impagados por valor de 774 millones; 2.272 millones en activos a la venta mal clasificados; y otros activos mal contabilizados por 346 millones. Por contra, hubiera podido beneficiarse de activos fiscales por valor de 1.017 millones. En total un saldo negativo de 2.169 millones, que el banco podía afrontar con sus recursos propios, incluso llegando como entidad solvente hasta 2019.