Un calvo recibe publicidad en Instagram para implantarse cabello tras usar la cámara

Manuel Arias es usuario de Instagram. Utiliza la aplicación para subir imágenes y ver lo que hacen sus familiares y amigos. Está acostumbrado a recibir publicidad. Gran parte de ella es de gorras, un complemento que utiliza con relativa frecuencia.

Arias utiliza con frecuencia la aplicación. Hace unas semanas, con la llegada del buen tiempo, comenzó a taparse menos la cabeza, a utilizar menos la gorra. Uno de los motivos por el que es asiduo de esta prenda es la ausencia de pelo. No por disimularla, sino por guarecerse del frío o el excesivo sol.

Tras utilizar menos esta prenda se dio cuenta de que la publicidad de gorras cambiaba por la de clínicas especializadas en implantar pelo. Empezó a sospechar que de que Instagram le espiaba a través de la cámara.

"La publicidad coincide con el uso de la cámara del móvil. Cuando me hacía fotos sin gorra o usaba el teléfono sin este complemento me aparecían anuncios de clínicas de implantación de pelo. Una de ellas es Insparya, la cadena de clínicas que está invertida por CristianoRonaldo. Cuando utilizaba gorra, entonces me llegaban publicidades de gorras", explica a este medio. El futbolista portugués tiene un 50% de la sociedad.

¿Espía Instagram desde la cámara?

"Sí, es posible… Se ha comprobado que no sólo usa la cámara, sino que también puede emplear el micrófono. No es algo que se establezca expresamente en las condiciones de uso ni se reconozca como tal, sino que Facebook señala que analiza el comportamiento del usuario para ofrecerle contenidos de terceros que puedan resultar de su interés. Ni siquiera se habla de publicidad como tal…", explica Manuel Moreno, experto en redes sociales y creador de TreceBits.com

Además, hay un sinfín de cosas más que muchos usuarios ignoran y que sirven para trazar su perfil publicitario.

El permiso que damos a Instagram para accedera la cámara para tomar imágenes desde la app y luego subirlas permite al servicio emplear la cámara del móvil. El permiso otorgado no explica si está dando acceso sólo para tomar esa fotografía o para realizar otras cosas" Manuel Moreno, experto en redes sociales y fundador de TreceBits.com

"Los sitios por los que navegamos, las compras que hacemos, las búsquedas que realizamos, las horas del día a las que nos conectamos, las fotos que guardamos o los lugares desde los cuales consultamos Internet o nuestras redes sociales son parámetros que permiten ofrecer publicidad de productos que hay mucha probabilidad que compremos. Facebook tiene permiso, siempre que el usuario acepte las condiciones de uso, para acceder a esta información", explica Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting.

Facebook, propietaria de Instagram, no esconde que utiliza información del usuario recogida en sus aplicaciones para el envío de anuncios.

"Recopilamos información sobre cómo usas nuestros Productos, como los tipos de contenido que ves o con los que interactúas, las funciones que utilizas, las acciones que llevas a cabo, las personas o cuentas con las que interactúas y la hora, la frecuencia y la duración de tus actividades. Por ejemplo, registramos cuándo estás usando y cuándo has usado nuestros Productos por última vez, y qué publicaciones, vídeos y otro tipo de contenido ves en nuestros Productos. También recopilamos información sobre cómo usas funciones como nuestra cámara (...) También recibimos y analizamos contenido, comunicaciones e información que nos proporcionan otras personas al usar nuestros Productos. Estos datos pueden incluir información sobre ti, como en caso de que otras personas compartan o comenten una foto tuya, te envíen un mensaje o suban, sincronicen o importen tu información de contacto", se puede leer en las políticas de uso de la app.

Es decir, si alguien posee en su perfil, en su cuenta de Facebook o Instagram, fotos o posts de nosotros, también se podrían utilizar esta información para el envío de publicidad. Los motores de Inteligencia Artificial de los servicios ofrecidos por Mark Zuckerberg permiten saber quién es cada persona solo con ver una foto siempre que el individuo tenga un perfil propio con imagen propia en alguna de sus aplicaciones (Facebook, Instagram o WhatsApp).

"El permiso que damos a Instagram para acceder a la cámara para tomar imágenes desde la app y luego subirlas permite al servicio emplear la cámara del móvil. El permiso otorgado no explica si está dando acceso sólo para tomar esa fotografía o en cualquier otro momento. El principal problema es que el usuario no sabe qué permite este acceso. Y lo que es peor de todo, ni siquiera se lo plantea", explica Moreno.

WhatsApp

Este año, WhatsApp comenzará a mostrar publicidad. La plataforma, al igual que Instagram y Facebook, es gratuita. El modelo de negocio para hacer rentable estos servicios es la publicidad.

"De momento, no habrá publicidad en las conversaciones y grupos, sino que será en los Estados; los contenidos tipo Stories, que desaparecen a las 24 horas de ser publicados. Tener acceso a publicidad en WhatsApp abre la puerta a la monetización de la app y a que miles de anunciantes tengan información, gracias a Facebook, que con toda seguridad se la proporcionará. Sabrán cómo usamos nuestros teléfono móviles y quiénes son nuestros contactos a través de la aplicación de mensajería instantánea. Los usuarios tampoco son conscientes de esto", concluye Moreno.