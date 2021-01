UGT pide una subida del Salario Mínimo: "No es verdad que afecte a las empresas en crisis"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este viernes en que España necesita una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha negado que este incremento pueda afectar a las empresas que se han visto más perjudicadas por la crisis económica derivada de la covid-19, como las de la hostelería o el comercio.

"El SMI se aplica a trabajadores y trabajadores que trabajan en sectores que no están en crisis, ¿por qué se dice que no se puede cargar a las empresas porque están en crisis? No es verdad. ¿A quién afecta el SMI? A los de la agricultura, por ejemplo, que no es verdad que esté en crisis porque va a cerrar el año en récord", ha destacado Álvarez en un encuentro con la prensa.

El líder sindical ha continuado con más ejemplos, señalando que el salario mínimo lo cobran los empleados de empresas de servicios que van a cargo de las Administraciones Públicas, como las de seguridad privada; o también "las mujeres que trabajan en residencias de ancianos o que ayudan a los dependientes casa por casa".

"Quiero pedirle al Gobierno que estudie a quién afecta el Salario Mínimo", ha apuntado, ya que sino "cuando opina, está contribuyendo a crear un caldo de cultivo de fenómenos contrarios a la democracia y a la estabilidad".

No vamos a parar hasta que se suba el Salario Mínimo Interprofesional en nuestro país"

Ha recalcado además que todos los organismos internacionales, como la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) o la Comisión Europea, están pidiendo a España que suba los salarios.

Prórroga de los ERTE

El secretario general de UGT ha aprovechado para pedir también que el Gobierno prorrogue los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta que termine la pandemia. Este mismo viernes se celebra la primera reunión del año entre el Ejecutivo y los agentes sociales para negociar una prórroga más allá del 31 de enero.

"Nosotros no habríamos querido llegar a enero con este tema, queríamos haberlo solventado en septiembre porque los ERTE tienen que durar el tiempo que dure la pandemia y en consecuencia las prórrogas deberían ser automáticas. (...) Pedimos al Gobierno que prorrogue en las condiciones actuales y a la CEOE que no pida nada que no piden sus homólogos europeos", ha apuntado.

Álvarez no ha desperdiciado la oportunidad de insistir también en la derogación de la reforma laboral. "Llevamos nueve meses callados, pero no vamos a seguir así (...) No se puede eternizar esta situación, hay que hacerlo ya. Vamos a ver en los próximos meses despidos colectivos y hay que causalizarlos", ha destacado.