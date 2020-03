UGT carga contra el Gobierno por publicar la guía del coronavirus sin consultar a empresas y sindicatos

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado contra el Gobierno después de enterarse por la prensa de la publicación por parte del Ministerio de Trabajo de una guía con instrucciones para prevenir riesgos en las empresas ante el coronavirus.

"Me parece que más allá del contenido de la guía, una situación como la que vive nuestro país en este momento requiere que la guía no sea una decisión unilateral del Gobierno, sino que se hubiera convocado una reunión con los agentes sociales y económicos, para que pudiéramos no solamente hablar de la guía sino de otras cuestiones que queremos tratar, como la situación que se produce en las empresas como consecuencia del parón que hay porque no hay material, o la situación que se puede producir de los trabajadores que por ejemplo pueden quedar aislados en un hotel (como en Gran Canaria)", ha lamentado Álvarez.

En su opinión, la guía "tendría que ir acompañada de una explicación" para los 10.000 delegados sindicales de prevención de riesgos laborales que tienen en conjunto CCOO y UGT. "Tenemos entre las dos organizaciones sindicales más de 10.000 delegados de prevención de riesgos laborales que son los que tendrían que tener conocimiento y acceso y formación para, no sólo prevenir, sino en el supuesto de que hubiera algún caso de coronavirus saber cómo hay que actuar".

Creo que hubiera estado muy bien que antes de sacar la guía hubiéramos sido consultados"

El líder de UGT ha reprochado también al Ministerio de Yolanda Díaz que no haya tranquilizado a los profesionales sanitarios, públicos y privados, que se dedican a atender al personal, recordándoles "que tienen medios y que todo el mundo puede hacer el trabajo en las mejores condiciones".

Espera que la ministra convoque una reunión

"Espero que en los próximos días podamos hablar con el Gobierno de estas materias y, en el caso de la guía, además de la exposición pública que ha tenido a través de los medios de comunicación, que se pueda explicar y entregar físicamente a los delegados de prevención de riesgos laborales, que son los que junto a las empresas van a tener que lidiar con esta situación de coronavirus", ha reivindicado.

El líder de UGT ha afirmado que tanto la patronal como los sindicatos están en contacto continuo con el Ministerio, por lo que cree que "hubiera estado muy bien que antes de sacar la guía" les hubieran consultado.