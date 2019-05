UGT critica duramente al Banco de España por extralimitarse de sus funciones: "Tiene una malsana obsesión"

UGT se ha mostrado este miércoles profundamente molesto con el Banco de España, después de que el supervisor haya incluido en su Informe Anual su opinión sobre temas sociales como la reforma laboral o la limitación de precios de alquiler, y le ha pedido que no se extralimite de sus funciones y que abandone su "malsana obsesión" por criticar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"La Unión General de Trabajadores quiere mostrar, una vez más, su rechazo a la dinámica de injerencia practicada de forma habitual por el Banco de España en asuntos que no son de su competencia, según la Ley en la que se regulan tanto su papel como sus funciones, en este caso con motivo de la presentación de su Informe Anual 2018. Un análisis parcial y sesgado que siempre pone el foco sobre los trabajadores y las trabajadoras", ha denunciado el sindicato en un comunicado remitido a los medios.

El sindicato denuncia que la posición de la institución que dirige Pablo Hernández de Cos "es totalmente parcial" al evaluar la situación del mercado laboral o el sistema de pensiones y le recuerda que su función es "asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y los estudios que resulten procedentes, no combatir las decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo y el Parlamento".

"Malsana obsesión" con el SMI

Crítica también su opinión sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y le recuerda que otros organismos como la OCDE o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han reconocido que es pronto para evaluar su impacto en el mercado laboral.

"No hace falta más tiempo, por tanto, para saber que el Banco de España está orientando su mirada y sus críticas de manera precipitada y exagerada sobre la medida de aumento del salario mínimo (...) Lo que está poniendo de manifiesto es una malsana obsesión de este organismo por el tema y, lo que es peor, una predisposición contra la medida que no debería tener cabida en esta institución clave para (conviene repetirlo) el funcionamiento del sistema financiero del país (no del mercado laboral)".