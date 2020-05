Twitter cae en bolsa tras las amenazas de Trump

Donald Trumpha amenazado con cerrar Twitter. La red social publicaba hace unas horas que algunos de los mensajes formulados por el presidente norteamericano no eran ciertos.

La respuesta de Trump no se ha hecho esperar, y ha amenazado con cerrar redes sociales, una noticia que ha sorprendido a propios y extraños, y que ha tenido también una clara repercusión en bolsa. El valor de la red social acusa las declaraciones del presidente norteamericano.

La amenaza de Donald Trump se produjo el miércoles. Desde ese día la cotización de la acción de la estadounidense ha caído desde los 33,07 euros a los que se pagaba cada título entonces hasta los 30,74 a los que cotiza en el momento en el que se escribe esta noticia.

El mandatario del país del dólar usó precisamente su perfil en Twitter para proyectar su opinión. "Los republicanos piensan que las redes sociales silencian por completo las voces conservadoras, así que las regularemos fuertemente o las clausuraremos antes de que suceda", tuiteó.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....