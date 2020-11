Así es el nuevo 'troleo' en Twitter que etiqueta noticias reales como falsas

Solo hay que escribir en el buscador de Twitter la frase "official sources stated that this is false and misleading", pulsar la tecla de intro y esperar unas décimas de segundo. Automáticamente aparecerá un listado en el que muchos tuits utilizan el marchamo de la red social que Twitter utiliza para calificar una información publicada como fake news o información falsa, y que ahora también se utiliza en modo irónico.

“Se trata de una práctica común el tratar de imitar una funcionalidad propia de una red social para hacer creer a otros usuarios algo que en realidad no es así. Por ejemplo, durante años los usuarios de Twitter han intentado colocar todo tipo de iconos de color azul, en forma de aspa, para hacer pensar a los demás que su cuenta estaba verificada por la red social. Tanto es así que Twitter prohibió el uso de iconos que pudieran dar lugar a confusión amenazando incluso con cerrar las cuentas", explica Manuel Moreno, experto en redes sociales y creador de TreceBits.com.

Este 'troleo' a Twitter comenzó hace unos días en Estados Unidos pero ya ha llegado a España. "Usuarios tratan de imitar una funcionalidad propia de la red social, como es el mensaje de aviso ante posibles informaciones inexactas o fake news. Se trata de un mensaje que se ha empleado sobre todo con cuentas en Estados Unidos y como una manera de intentar que no se difundiera desinformación durante las recientes elecciones presidenciales. Por eso vemos el mensaje en inglés, que en el original es de color azul y enlaza a una fuente contrastada en la que se ofrece más información sobre el asunto en cuestión", matiza Moreno.

"Muchos usuarios -algunos de relevancia social- están imitando últimamente ese mensaje de aviso para mostrar que una determinada información o comentario es errónea. No es más que otro 'meme', pero en el caso de que la broma la compartan personas conocidas o políticos habría que tener especial cuidado porque podrían contribuir a la desinformación, haciendo creer en este caso que un mensaje es falso, es decir, difundiendo una falsa comprobación de la veracidad de una información, tratando de hacer creer a los demás que ha sido Twitter quien publicó ese mensaje", declara.

Cómo saber si es una imitación

Descubrir cuándo el marchamo que refleja un usuario es falso, una mera imitación, es relativamente sencillo. Cuando se trate de una cuenta en español tuiteando el texto "official sources stated that this is false and misleading" deberemos sospechar.

Si además esta leyenda va en letras negras, no enlaza a ninguna fuente verificada y tampoco da explicación alguna adicional -carece de enlace explicativo-, es prácticamente seguro de que el usuario está ante un mensaje que lo único que busca es generar confusión, acusar a otro tuitero de que algo que ha publicado no es verdadero, aunque en realidad lo sea. Os dejamos un ejemplo de tuit con la leyenda falsa:

It's just one small favour.ⓘ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗶𝘀𝗹𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 — RuneScape (@RuneScape) November 17, 2020

"Esto lo único que genera es spam en la red social. No habla bien de la persona que lo comparte. Llevar a cabo este tipo de acciones no sería lo más recomendable para alguien que quisiera cuidar su reputación online en la red social Twitter", concluye Moreno.