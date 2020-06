El sector turístico alerta de que cerrará el año con un millón de parados

El sector turístico acabará el 2020 con un millón de empleos menos que hace un año. Con el impacto del coronavirus en los viajes, el turismo ya ha perdido casi 43.500 millones de euros entre marzo y junio, lo que ha repercutido directamente en el empleo. En este periodo ha habido 1,1 millones de personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 300.000 sin trabajo, según Exceltur.

Estos "devastadores resultados" avanzados por la patronal este jueves -que reúne a las principales empresas del sector- "sitúan al sector turístico español como el más vulnerable y dañado de todos los sectores de la economía española" y alerta que, pese a la reactivación del turismo en las próximas semanas, el golpe supondrá "un millón de trabajadores turísticos parados a fines de año respecto de 2019".

La encuesta trimestral de confianza empresarial realizada este mes por Exceltur a más de 2.000 unidades de negocio revela "una menor actividad turística directa e indirecta por importe de -83.134 millones de euros a diciembre de 2020 (un -54% sobre el año 2019)". Esto, según apunta la patronal "apenas mejora un 10% el último escenario central que habíamos previsto a partir del estado de alarma, cuando se preveían unas pérdidas a final de año de -92.600 millones de euros.

En este sentido, Exceltur explica que "el turismo explicaría el 57% de la caída del -11,6% del PIB de toda la economía española, estimado en junio de 2020 por el Banco de España en su último escenario de recuperación gradual". Asimismo, recuerda que la última estimación de la OCDE "nos sitúa como el país desarrollado, cuya economía se verá más golpeada por el derrumbe turístico".

Por ello, el sector considera que "la situación exige abordar un urgente y muy potente plan de medidas transversales de apoyo y eventual rescate del sector por el Gobierno, a lo largo de los próximos meses, con fondos propios y de Bruselas, para asegurar la mayor supervivencia del tejido turístico empresarial y del mejor empleo a fines de año".

Avales ICO por 20.000 millones

En este sentido, Exceltur exige incrementar la dotación de la línea de crédito del ICO hasta 20.000 millones de disposición específica para empresas de sectores relacionados con el turismo, elevar el % avalado hasta el 90% para todas las compañías, al margen de su tamaño y ampliar la carencia a mínimo 2 años.

En el marco de su acuerdo con Ciudadanos, el Gobierno anunció la pasada semana un plan para el sector turístico con 2.500 millones de euros en avales y 151 millones en inversión directa, algo que el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, consideró "calderilla" y ahora la asociación pide que se aumente en 17.500 millones de euros.

Otra de sus peticiones pasa por asignar al sector el 25% (35.000 millones de euros) de los 140.000 millones que obtendría España del fondo para la reconstrucción generado por la Comisión Europea. Además, la patronal turística pide extender los ERTE de fuerza mayor hasta mínimo diciembre de 2020, y flexibilizándolos en la incorporación gradual de entrada y salida de personas vinculada a la evolución de la actividad, con las mismas bonificaciones actuales y salvando tener que mantener empleo 6 meses adicionales".

"La sociedad española se juega en este envite el poder mantener más de un millón de empleos y miles de empresas en muchos destinos", advierte Exceltur.Esto "justificaría a todas luces que España no regatee recursos y de darse el caso que escaseen, apele para financiarse a un sobreendeudamiento extraordinario, aprovechando además todas las múltiples líneas (SURE, MEADE, FEIE, etc.) impulsadas por la Comisión y el Banco Central Europeo", sentencia.