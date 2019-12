El efecto 'airbnb': más de la mitad de los españoles ya no duerme en hoteles

Más de la mitad (el 56,5%) de los viajeros españoles pernoctó entre julio y septiembre en alojamientos que no están en el mercado, como "viviendas en propiedad, viviendas de familiares o amigos u otros", donde se integran también algunas viviendas de uso turístico de particulares. Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este viernes.

En concreto, 13,8 millones de los viajes acabaron en un hotel, con un aumento interanual del 2%. Más aumentó el alquiler de apartamentos turísticos gestionados por empresas (+7,1%), un hecho que se produjo en el tercer trimestre en 7,3 millones de viajes. Sin embargo, sólo en el 43,5% de los viajes -tanto dentro del país como en el extranjero- los residentes españoles se alojaron el hoteles, viviendas en alquiler u otras modalidades del mercado.

Y es que en el apartado de "viviendas en alquiler", el INE sólo recoge aquellos apartamentos turísticos que están inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada comunidad autónoma. Estos suelen ser edificios gestionados por empresas dedicados exclusivamente al alquiler y que cumplen con diferentes requisitos dado su nivel de profesionalidad, como si de un hotel se tratase.

También se conoce como "vivienda de uso turístico" a aquel inmueble que un particular tiene en propiedad y alquila de manera intermitente y no profesional a través de plataformas como Airbnb o HomeAway, pero muchas de éstas no están registradas y recogidas como "apartamento turístico" por el INE. 34,5 millones de viajes se programaron con un alojamiento "fuera del mercado", donde se incluyen estas viviendas así como las propias, de familiares y amigos.

En España, las comunidades autónomas tienen las competencias para regular estos pisos turísticos, por lo que las normativasvarían según la ciudad. Hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a la Generalitat y obligó a Airbnb a eliminar los anuncios de 12.000 viviendas al no contar con un número de registro turístico, que las identifica como legales.

Los españoles optan por este tipo de alojamiento sobre todo en los viajes internos por el país. Un total de 32,7 millones de residentes se hospedaron en una vivienda "fuera del mercado", lo que equivale al 60,7% de las escapadas nacionales entre julio y septiembre. Además, septiembre fue el mes con mayor protagonismo de estos alojamientos "no de mercado" (58,1%).

El hotel 'gana' en el extranjero

Sin embargo, en los viajes por España entre julio y septiembre se redujo más de un 10% el alojamiento en viviendas de familiares o amigos y en viviendas de uso turístico no recogidas por el Instituto Nacional de Estadística. Por el contrario, en los viajes al extranjero, esta alternativa creció un 4,3%, siendo elegida en el 25,8% de las escapadas. En algunos países los alojamientos presentes en plataformas como Airbnb aún no están regulados por las Administraciones.

Pese a este crecimiento, el hotel sigue siendo la opción estrella cuando los españoles visitan otro país (46%). En los meses de verano, los españoles realizaron un total de 61,1 millones de viajes, de los que 3,3 fueron en el extranjero y en un hotel. En general, el 74,2% de los que visitaron otro país se hospedó en un alojamiento presente en el mercado, frente a ese 25,8% que no lo hizo.

Los usuarios que alquilan sus viviendas en Airbnb han ingresado a nivel global un total de 57.000 millones de euros desde 2008, cuando se fundó la plataforma. En lo que va de año, más de 500 millones de personas han visitado la página web de alojamientos y, de media, cada medio segundo hacen check-in tres usuarios.