El sector turístico pide restricciones más duras ahora para salvar la Navidad

El sector turístico reclama restricciones más "duras" y "contundentes" ahora, amparadas en el nuevo estado de alarma, ante el temor de que la situación epidemiológica no mejore y se arruine la campaña de Navidad, lo que dificultaría la supervivencia de las empresas. Las patronales advierte que si no se salva el mes de diciembre, parte del sector no aguantará hasta Semana Santa.

"Nos tenemos que concentrar en las comunidades autónomas que tienen posibilidad de mejorar sus índices lo antes posible. Hay que hacer un esfuerzo bestial, imponiendo todas las restricciones que hagan falta para controlar la pandemia, porque si no las Navidades van a volar", comenta el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, a Vozpópuli.

En este sentido, el representante del sector turístico reconoce que existe "preocupación" por el plazo marcado para el estado de alarma (la idea del Ejecutivo es extender esta medida por un periodo total de seis meses, hasta el próximo 9 de mayo), pero no por la medida en sí misma. "Si no controlamos la pandemia, todo lo demás es superfluo", asegura Zoreda.

Uno de los subsectores turísticos más dañados por la crisis sanitaria es el de las agencias de viajes. En el tercer trimestre del año han perdido el 82,2% de su facturación respecto al mismo periodo del año pasado, y al menos el 75% de las 9.500 agencias que hay en España se mantienen cerradas.

En este sentido, demandan medidas más estrictas a corto plazo para poder recuperar la actividad lo antes posible y salvar el puente de diciembre y la Navidad, algo "imprescindible" para que las compañías sobrevivan hasta Semana Santa, según la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE).

En línea con el FMI

Para las agencias de viajes "son preferibles, dada la experiencia, medidas estrictas en un periodo corto a medidas laxas durante más tiempo". Tras la nueva declaración del estado de alarma sanitaria, solicitan a los gobiernos autonómicos "máximo rigor en lo que queda de octubre, ya perdido, y el mes de noviembre, turísticamente insalvable," para recuperar los viajes en diciembre.

Esta petición va en línea de lo que ha reclamado el economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián: "Algunos pedíamos un confinamiento estricto pero breve. Se ha optado justo por lo contrario. Light y muy duradero. Ojalá acierten, con la pandemia y con la economía", comentaba este domingo en redes sociales tras conocer la medida adoptada por el Gobierno.

Algunos pedíamos un confinamiento estricto pero breve. Se ha optado justo por lo contrario. Light y muy duradero. Ojalá acierten, con la pandemia y con la economía.#COVID19 — Miguel Sebastian (@migsebastiang) October 25, 2020

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también aseguró hace semanas en uno de los capítulos analíticos de su informe 'Perspectiva Económica Mundial' que los confinamientos de la población para frenar la covid-19 son menos perjudiciales para la economía que tratar de atajar la curva de contagios mediante medidas más laxas.

El turismo teme que las medidas se alarguen en el tiempo y sólo arrojen más incertidumbre. En declaraciones a Vozpópuli, el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, lamenta que "hayamos llegado a este punto y confía en la responsabilidad de todas las comunidades autónomas para mantener a raya la covid", pero también en que "sigan manteniendo la actividad turística garantizando la seguridad para viajar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó la petición de mantener este estado de alarma durante seis meses asegurando que "corresponde únicamente a criterios científicos", después de advertir que la incidencia acumulada de la covid en nuestro país se sitúa por encima de los 360 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y el objetivo es reducirla a 25.

Piden test y corredores cuando se reduzca la curva de contagios

Tras conocer las medidas, alguno de los grandes grupos, como Viajes El Corte Inglés, ha informado a sus empleados que reducirá el horario de apertura de las oficinas que mantiene abiertas (35% del total), localizadas en los centros comerciales, según informan fuentes sindicales. "La venta de viajes vacacionales era prácticamente nula y las medidas tomadas empeoran si cabe la situación", informan.

Lo mismo ocurre con los hoteles: sólo uno de cada tres resiste con la persiana subida. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) entiende que estas medidas son necesarias a corto plazo para controlar la curva del virus, pero con la condición de que, en el "medio plazo", las autoridades valoren medidas "primordiales" para reactivar la actividad turística.

Con el objetivo de recuperar también el turismo extranjero, los empresarios piden a las comunidades autónomas que una vez se logre controlar la curva, se mantenga un control de la pandemia con la adopción de otras medidas como los corredores turísticos o la realización de test a los turistas en los aeropuertos de entrada y salida para reforzar la seguridad en los viajes. Exceltur pone el ejemplo de Canarias, que "ha multiplicado por diez" su demanda turística en 48 horas.