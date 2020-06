El turismo critica la "falta de trabajo" del Gobierno: "Va a batir el récord en cierre de empresas"

El turismo estalla ante la "falta de trabajo y de medidas" del Gobierno para apoyar al sector durante la crisis del coronavirus. En la segunda jornada de la cumbre convocada por la CEOE, empresarios y patronales han advertido que el sector turístico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y, en caso de que no se tomen las medidas necesarias, el Ejecutivo "va a batir el récord en cierre de empresas y pérdida de empleos".

El presidente de la patronal hotelera CEHAT, Jorge Marichal, que representa a más de 15.000 establecimientos turísticos, ha criticado que "los ministros reconozcan que sea uno de los sectores más afectados de la crisis pero las medidas aún no hayan llegado". "Estamos cansados de gritar la necesidad de que esas ayudas se pongan sobre la mesa lo antes posible para que las empresas superen este bache. Somos líderes a nivel mundial en turismo y el Gobierno español tiene que tomar de una vez acción por nosotros", ha añadido.

En este sentido, el presidente de hostelería de España, José Luis Yzuel, ha advertido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "va abatir el récord de empresas en concurso, en cierres de empresas", algo que puede evitar si toman medidas. "Auguramos que 65.000 establecimientos van a cerrar, con un descenso de 400.000 empleos", ha avanzado. Yzuel asegura que ven "con envidia" las medidas que se han tomado en Europa para apoyar al sector turístico, pese a tener un peso en el PIB inferior que en España.

La patronal de los hosteleros critica que la "improvisación" del Gobierno, pues "se comunica por radio macuto en vez de trabajar en una mesa con seriedad". "Van a presentar un plan estratégico sectorial el jueves en el que no hemos participado. La ministra nos ha dicho que nos va a gustar, pero no confiamos mucho que sólo en un ambiente de funcionarios se decidan cosas que nos afectan a todos", ha comentado Yzuel.

Flexibilizar los ERTEs y más financiación

El sector reclama la flexibilización y extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); más líneas de financiación con avales del ICO para el sector; paralizar las amortizaciones de todas las empresas; e incentivar la demanda a través de desgravaciones para los usuarios, con la vista puesta en las iniciativas adoptadas por otros países como Italia, que ha dado bonos de 500 euros a sus ciudadanos para incentivar los viajes en el país.

Durante su intervención, Simón Pedro Barceló, presidente de Barceló, agrega a estas medidas la necesidad de adoptar medidas alrededor de los contratos de alquiler, "sobre los que se basa una parte fundamental de nuestra actividad económica". Además, propone la aplicación del IVA superreducido a todas las actividades del sector, lo que permitiría ganar competitividad como país; y el impulso de de programas subvencionados de vacaciones: "No necesariamente significa gastar más. Por cada euro invertido, la administración ingresa o deja de pagar 1,5 euros", justifica.

Estamos secos y no tenemos un duro, no sé cómo vamos a poder resistir" Juan José Hidalgo

Juan José Hidalgo, el presidente del grupo Globalia -que agrupa agencias de viajes, turoperadores, transporte terrestre, aerolínea y hoteles- advierte que "todo se ha derrumbado" y ve "imposible levantar la losa que nos está aplastando" si el Gobierno no piensa en el sector. "Hemos abierto 300 oficinas de golpe y reactivado casi el 20% de la actividad aérea" con Air Europa, "estamos casi regalando los viajes, vendemos muy barato para intentar arrancar, pero la gente sigue teniendo miedo", explica. "Estamos secos y no tenemos un duro, no sé cómo vamos a poder resistir".

"Si no hay ayudas directas -como ha hecho Alemania con Lufthansa, Francia con Air France o Italia con Alitania- vamos a durar menos que un telediario porque no podemos pagar todos los costes. Cada avión cuesta 1,1 millones mensual de leasing. Tenemos mucho gasto a las espaldas y todo está hecho un desastre. Por nosotros mismos es imposible salir adelante, tienen que echarnos una mano forzosamente porque si no ingresamos, no podremos continuar", reconoce Hidalgo.

Antonio Catalán, fundador de AC Hoteles, también ha reclamado que se "sujete" a las empresas hasta que la demanda empiece a funcionar. "En Estados Unidos se ha concedido al sector 150.000 millones de dólares", apunta. "Y si los ERTEs no funcionan, terminará en EREs y en concursos de acreedores. El Gobierno tiene que endeudarse sí o sí", ha añadido. Además, ha pedido al sector que trabaje en "aumentar tamaño medio de nuestras empresas" y se "olvide de la guerra de precios": "La forma más directa de arruinarnos es bajando precios".