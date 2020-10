Caos con las ayudas de las CCAA para viajar: el sector turístico pide al Gobierno que actúe

El sector turístico no ve con buenos ojos que las comunidades autónomas estén ofreciendo bonos- descuento para incentivar la demanda turística en sus regiones de forma unilateral, y reclaman al Gobierno central un plan nacional, común en todos los territorios y disponible para todos los españoles, como ha hecho Italia. Las patronales del sector reconocen "la buena intención" de las CCAA, pero aseguran que esto sólo genera un sistema "caótico" que "difícilmente incentivará la demanda".

Desde la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes (FETAVE) explican que comunidades como Galicia o Extremadura han anunciado ayudas, pero de momento sólo están activas las aprobadas por decreto en la Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía. "Esto es una auténtica locura, cada gobierno autonómico está sacando sus bonos y no tienen nada que ver unos con otros", comenta su presidente, César Gutiérrez, a Vozpópuli.

Gutiérrez insiste en la necesidad de un plan nacional, con unas condiciones claras y unánimes para todos, sobre todo por la incertidumbre que supone la arbitrariedad de las medidas para grandes cadenas -como Halcón y Viajes Ecuador, Viajes El Corte Inglés o Be The Travel Brand-, que ahora se encuentran "perdidas". "Les cuesta enterarse de si existe o no el bono en una comunidad y cuáles son las condiciones para ofrecerlo. Va a ser complicado que estos grupos entren", asegura.

"Las comunidades tienen que ponerse de acuerdo bajo un plan nacional"

Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) reconocen a este medio que es "una buena iniciativa porque ayuda a incentivar la demanda interna" pero hubiera sido "más lógico que las comunidades se hubieran puesto de acuerdo entre ellas y se hubiera hecho un plan nacional", pues "daría más valor al cliente y el coste sería el mismo". Además, destaca que este esfuerzo económico se recuperará vía impuestos, creación de empleo y consumo.

Los hoteleros coinciden en la necesidad de adoptar medidas para todo el territorio nacional. "Que la Comunidad Valenciana hay dado un paso adelante es positivo, pero este ejemplo se debería extender al resto de comunidades. Exigimos que medidas de estímulo como estas se amplíen a todo el sector nacional, hace falta un plan estatal", comenta a este medio Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Sólo para residentes

Las agencias de viajes critican las condiciones de algunas de estas ayudas, como la aprobada esta semana en la Comunidad Valenciana, que permite a sus ciudadanos obtener descuentos de hasta el 70% en sus reservas con un máximo de 600 euros, pero "excluye" a aquellos turistas que no residen en la región. "Eso no sirve para nada, es inútil, a las empresas turísticas no les resulta rentable que sólo viajen residentes", denuncia FETAVE. En Andalucía ocurre lo mismo. "¿Quién viaja más a Andalucía? Los madrileños. Así no se incentiva la demanda", afirman fuentes del sector.

Por el contrario, los descuentos para viajar por el País Vasco los puede solicitar toda persona física mayor de 18 años -sean residentes o no-, pero la cuantía es inferior. En concreto, se emitirán bonos por valor de 5, 10 y 20 euros en función del importe de la compra realizada en establecimientos y empresas de hostelería, restauración y actividades de interés turístico.

Las agencias de viajes también denuncian que la fórmula escogida en la Comunidad Valenciana "pone en riesgo a las empresas", pues deben adelantar el importe del descuento hasta que la administración pública se lo ingrese. "Pretender que las agencias de viajes, después de ocho meses sin ventas, financien los bonos es pura ignorancia de la situación o un intento de excluirlas indirecta, pero realmente, de la iniciativa de los bonos", que sólo han recibido quejas acerca de la medida, pero no tienen constancia de ninguna que se vaya a apuntar.