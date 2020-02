Donald Trump dispara un 39% los ingresos de ACS en Estados Unidos

La presidencia de Donald Trump ha llenado las arcas de ACS. La constructora que preside Florentino Pérez ha incrementado un 39% su facturación en Estados Unidos en los últimos tres años. Este mercado es la principal fuente de ingresos de la compañía española y, según sus cifras anuales de 2019, supone el 43% de las ventas totales del grupo.

Antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017, ACS registró una facturación anual de 12.224 millones de euros en este mercado. En el primer año del magnate de los hoteles al mando de Estados Unido, ACS disparó un 9% sus ventas en este mercado. En 2018, el incremento frente al año anterior fue del 6,5%, y en 2019 la subida se eleva hasta el 19,2%, según las cuentas que han presentado este miércoles.

Tres años en los que se han elevado un 39% los ingresos anuales de la constructora en Estados Unidos, hasta los 16.932 millones de euros, mientras que las ventas totales de ACS en todos sus mercados han crecido un 22% en este período.

En Australia, su segundo mercado, la subida de sus ingresos se eleva hasta el 43% desde 2016, aunque este dato viene marcado porque sólo en 2017 la constructora acumuló un incremento de los ingresos del 38%, hasta los 7.013 millones de euros. El tercer mercado es España, donde la subida ha sido del 26% en los últimos tres años, hasta registrar en 2019 unas ventas de 5.419 millones.

Fracaso del ansiado plan

ACS ha tenido unos buenos resultados con Donald Trump en la Casa Blanca. Y eso que Trump no ha cumplido con su palabra. El presidente de Estados Unidos prometió durante su campaña el desarrollo de un plan de inversiones valorado en dos billones de dólares para mejorar las infraestructuras del país durante los próximos diez años.

La constructora de Florentino Pérez y sus rivales se frotaban las manos con estas propuestas. Las acciones de ACS se disparaban más de un 5% tras la victoria electoral de Trump el pasado 9 de noviembre de 2016. Sin embargo, en el acumulado de los tres años el repunte bursátil de la constructora se ha estancado en un incremento en el 7%.

Finalmente, el plan de infraestructuras de Donald Trump no se ha producido. El presidente de Estados Unidos no ha logrado el respaldo de las cámaras estadounidenses para sacar adelante esta ambiciosa estrategia. Aunque, ya en plena campaña para la reelección, el presidente estadounidense mantiene la esperanza. Una posibilidad a la que ACS no pierde detalle.