Trump responde a Pekín con una subida inminente de los aranceles a productos chinos

Tal y como había advertido hace unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a Pekín y ha anunciado un aumento inminente de los aranceles para las importaciones procedentes de China; anuncio que se produce solo horas después de que el Gobierno chino anunciase una medida similar y en plena escalada de tensiones políticas y comerciales entre ambas potencias.

"China no debería haber puesto nuevas tarifas a 75.000 millones de dólares de productos de Estados Unidos", ha señalado Trump en Twitter, en alusión a una medida que ha atribuido a razones políticas. En concreto, Pekín impondrá aranceles adicionales de entre el 5 y el 10 por ciento sobre 5.078 productos a partir del 1 de septiembre.

...unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%...