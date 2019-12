Trump anuncia que EEUU está "muy cerca" de un "gran acuerdo" con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el país norteamericano está "muy cerca" de alcanzar un "gran" acuerdo comercial con China, lo que podría finalizar la guerra comercial que mantienen ambos bloques desde hace un año y medio.

"Estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo China. Ellos quieren y nosotros también", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Hace varias semanas, el propio Trump ya aseguró que Washington se encontraba en la "recta final" de un acuerdo destinado a desactivar una guerra comercial de 16 meses con China, pocos días después de que el presidente chino, Xi Jinping, también expresara su deseo de alcanzar un pacto comercial.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!