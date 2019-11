Los trucos de PcComponentes, Amazon y Aliexpress en el Black Friday

Los consumidores se preparan para cazar la ganga en el Black Friday y 'los retailers' se frotan las manos. El 24% de los espñales gastará más de 200 euros durante el Black Friday, según concluye un estudio el departamento de Analytics, Insights & Strategy de IPG Mediabrands. Y, según los expertos consultados por Vozpópuli, los mejor preparados para este boom de compras vuelven a ser los murcianos de PcComponentes, el estadounidense Amazon y la compañía china Aliexpress.

Estos retailers se han convertido en unos referentes, sobre todo, en la venta de productos tecnológicos. Y, en 2019, un año más, los productos más demandados vuelven a ser la electrónica (videoconsolas, ordenadores, smartphones). Unas compras que se venderán en su mayoría a través de las webs de estos tres gigantes. La Asociación Española de la Economía Digital espera que se alcance un nuevo récord con 1.600 millones de ventas por Internet.

Aunque para comerse este gran pastel todos los grandes distribuidores tienen sus trucos. "Existe un concepto que se llaman las ventas complementarias o cruzadas", afirma Jacinto Llorca, experto y autor del libro El Código Retail. "El ejemplo claro es que, en un gran descuento de un ordenador, el distribuidor baja su beneficio pero redobla su apuesta para vender ratones y maletines para recuperar el margen", añade.

Otro de los grandes trucos es el acuerdo de los retailers para que los fabricantes asuman el descuento. "Cada vez nos estamos encontrando más lineales con ausencia de cierto producto en estas fechas porque el proveedor no quiere pasar por estas exigencias", detalla Jacinto Llorca. "No es de extrañar que los fabricantes estén creando sus propios puntos de venta física u online para no tener que pasar por el aro", matiza el experto.

Aliexpress, un 'black november'

Otra de las estrategias es convertir el Black Friday en un período infinito. AliExpress, la plataforma global de venta online propiedad de Alibaba, ha sido el primero en posicionarse para pillar su trozo del pastel. La compañía arrancó el 29 de octubre en la madrileña Plaza de Colón un evento denominado 11.11, el Festival Mundial de Compras, que se celebra tradicionalmente en China dentro de la festividad del Día del Soltero. Su evento 'telonero' del Black Friday.

El minorista chino, que este año es el primero en el que además cuenta con una tienda física en España, ofrece descuentos en productos de todo tipo tanto en el Día del Soltero, como el 'Black Week' y en el demandado Cyber Monday. Una estrategia de adelantar esta fecha que también ha replicado otros retailers.

"El Black Friday ha muerto, ya tenemos que hablar de un 'black november' por las masivas estrategias promocionales", valora Laureano Turienzo, presidente y fundador de la Asociación Española de Retail (AER). "Esto es malo para los consumidores porque se crea cazadores de gangas. El trato del cliente se anula y el único argumento de compra es el precio", añade el experto.

Amazon, 'black week'

Amazon no hunde sus precios durante un mes, pero si promete una semana. La tradicional jornada de ofertas de la Semana del Black Friday del gigante estadounidense pone encima de la mesa una serie de promociones que duran todo el día en todos sus departamentos, pero también Ofertas flash que se irán renovando cada cinco minutos y a las que tienen acceso anticipado sus usuarios Prime.

"Siempre han existido períodos de descuentos, pero ahora este es el punto de partida para promociones absolutamente agresivas que duran desde octubre hasta febrero", detalla el presidente de la Asociación Española de Reatail (AER). "Se está creando un retail de precio en el muy pocos puede competir, con el peligro que tiene generar 'adictos' al descuento. En lo único que pueden jugar todos los distribuidores es en la calidad de trato al cliente final", matiza Laureano Turienzo.

PcComponentes es otro de los grandes protagonistas en la promoción, sobre todo online. El rival murciano de Amazon y Aliexpress ha prometido un "noviembre negro que dará mucho que hablar". Esta compañía lograr arañar ventas de ecommerce a los dos grandes gigantes desde el lunes, con ofertas temáticas diarias y descuentos especiales.

Cadenas textiles del grupo Inditex o El Corte Inglés también alimentan el Black Friday con fecha indefinidas. La cadena de grandes arrancó los primeros meses de noviembre con los famosos 8 días de oro. Su siguiente decisión fue adelantar dos días esta promoción para sus departamentos de electrodomésticos y electrónica. Y, tras las fiestas navideñas, el 6 de enero volverá con las rebajas a la batalla de la promoción.