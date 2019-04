El truco para saber si te bloquearon en WhatsApp sin que se entere quien te bloqueó

WhatsApp ofrece la posibilidad de bloquear contactos. Si no deseas que alguien te envíe mensajes, haga llamadas o mande archivos a través de la app, puedes condenarlo al ostracismo.

Para hacerlo sólo tienes que ir al menú de 'Ajustes', luego al de 'Cuenta', después al de 'Privacidad' y seleccionar 'Contactos Bloqueados'. Una vez dentro, debes pulsar en la parte superior derecha de la pantalla, sobre el icono representado por un busto y el símbolo más. Al pulsar sobre el mismo podrás añadir contactos al listado de números bloqueados.

Las personas que incluyas en este menú no podrán ponerse en contacto contigo a través de WhatsApp, les será imposible mandarte mensajes, hacerte llamadas o incluirte en grupos. Nada de nada.

Puedes fijarte en la fecha de última conexión del contacto que piensas te ha bloqueado. Si no puedes verla, es que posiblemente te ha bloqueado

Pero hay quien hace ese proceso a la inversa, con nosotros. Por algún motivo, decide bloquearnos. ¿Cómo podemos saberlo sin que la otra persona se entere de que tratamos de descubrir si nos bloqueó?

Lo único que debes hacer es crear un grupo de usuarios y tratar de añadirlo. Si no quieres levantar ninguna sospecha, intenta agregar en primer lugar al contacto que deseas saber si te ha bloqueado.

Si te tiene en su lista negra no podrás añadirlo. En la pantalla del móvil aparecerá un mensaje como éste: "Error al añadir participante, no tienes autorización para añadir a este contacto". Para cerciorarte de que no es un fallo de la app, realiza la operación varias veces durante varios días.

Más trucos

Además de este truco, prácticamente definitivo, puedes fijarte en la fecha de última conexión del contacto que piensas te ha bloqueado. Si no puedes verla, es otro motivo de peso para pensar que te ha añadido a su lista negra.

Si, además, la fecha de su última conexión mostrada en tu teléfono es muy antigua, seguramente no sea porque haga semanas o meses que no se conecta a la app, sino porque te ha bloqueado. WhatsApp no permite a los contactos incluidos en la lista negra acceder a esta información.

La pregunta es, ¿por qué WhatsApp no nos informa de si hemos sido bloqueados? El servicio de mensajería explica en su web que no lo hace para proteger la privacidad de sus usuarios en caso de que decidan hacerlo.