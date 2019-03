Mazazo a Competencia: el Tribunal Supremo tumba una multa de 25 millones a Telefónica

La justicia ha vuelto a tumbar otra sanción millonaria impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a una empresa del Ibex-35. En esta ocasión, el Tribunal Supremo ha ratificado la decisión que tomó la Audiencia Nacional en 2017 y ha anulado la sanción de 25,7 millones de euros que recibió Telefónica en 2014 por un tema relacionado con los contratos de permanencia.

En concreto, la CNMC multó a la principal operadora de telecomunicaciones por entender que determinadas prácticas que seguía a la hora de exigir compromisos de permanencia a sus clientes de pequeñas y medianas empresas limitaban su capacidad para cambiar de operador.

A su juicio, estas condiciones eran desproporcionadas y alteraban la competencia en el mercado, dado que obligaban al resto de las empresas del mercado a asumir sobrecostes para conseguir nuevos clientes.

El tribunal considera que la parte recurrente no ha probado que los contratos que rubricaba Telefónica con las pymes, para fidelizar clientes, fueran "nocivos" para sus competidores, de ahí que haya desestimado el recurso.

Según específica el Alto Tribunal en su sentencia, emitida por la sección 3 de la Sala de lo Contencioso-administrativo, estos contratos (Premium Pyme) no constituyen una restricción vertical de la competencia en un sentido económico, "ya que las empresas que firman esos contratos, no están situadas en ningún punto del proceso de producción o de distribución de telefonía y, por tanto, no configuran su oferta en función del operador que tienen contratado.

Sentencia

La sentencia -a la que ha tenido acceso Vozpópuli- incide en que Telefónica Móviles ofrecía entonces a sus clientes un contrato con descuento a cambio de adquirir un compromiso de permanencia, pero que existía la alternativa de que pagaran la tarifa normal a cambio de poderse cambiar de operador cuando lo desearan, sin recibir una sanción. Por tanto, rechaza el criterio que utilizó para imponer la multa la Sala de Competencia de la CNMC.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que los tribunales anulan una sanción millonaria de la CNMC. Sin ir más lejos, hace unos meses el Alto Tribunal tumbó una sanción de 120 millones que habían recibido Telefónica, Orange y Vodafone por abuso de posición dominante en la reventa de los mensajes cortos a otros operadores móviles.

Previamente, la justicia quitó la razón a la CNMC con dos multas a Repsol por un importe de más de 40 millones de euros. Otro caso significativo es el del conocido como 'cártel de la basura', en el que participaron FCC, Ferrovial, Sacyr y ACS, entre otras. La Audiencia Nacional anuló sanciones por varios millones de euros.