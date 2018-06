La huelga del centro logístico de H&M amenaza el suministro para las rebajas

Los establecimientos ya se preparan para la temporada de rebajas. En menos de 15 días, las tiendas colgarán los carteles de sus esperados descuentos y los clientes no podrán resistirse a la tentación. Esta época del año supone un pico de ventas para la mayoría de firmas. Pero al gigante textil sueco, H&M, le han amargado este período. Los trabajadores de su centro logístico de Torrejón de Ardoz (Madrid) han arrancado este martes una huelga indefinida que amenaza el suministro en este período de sus tiendas de España y Portugal.

"Somos el único centro de distribución de los establecimientos de H&M en ambos países", destaca Dora Iglesias, portavoz de UGT en este centro logístico. La representante sindical señala que han avisado con el tiempo necesario, y el que estipula la legislación, para que la compañía pueda prepararse para de su impacto. El primer día de estos parones ha logrado un seguimiento del 85% de la plantilla, "sólo han acudido a su puesto de trabajo 50 de los 318 trabajadores que forman la plantilla", apunta Iglesias.

Una cifra que hace muy difícil el rendimiento de este importante centro para la actividad de H&M en España. Pero la compañía quiere que no cunda el pánico. "Contamos con mecanismos internos para poder afrontar esta situación", afirma un portavoz de H&M en España a Vozpópuli.

Aunque también cuenta con otro as en la manga para minimizar este efecto. La compañía sueca informa que todavía no han desvelado el inicio de sus rebajas, una fecha que colocan "dependiendo del año". En 2017, H&M fue la primera firma que arrancó con los descuentos de verano, el 18 de junio. Pero este año, tal y como está la cosa, parece difícil que la firma sueca vuelva a ser la más madrugadora en esto de las rebajas.

Sin previsión de acuerdo

Este lunes por la tarde se conocía la convocatoria del huelga por parte de UGT, tal y como adelantaba El Confidencial. El sindicato se levantó de la mesa de negociación por las discrepancias con la empresa están de sobre la subida salarial que se pide en la plataforma de negociación. "La empresa discrimina a ciertos trabajadores en esta subida", afirma Dora Iglesias.

La propuesta de H&M incluía una subida de 15,9% repartida en tres años del que podría beneficiarse "alrededor de la mitad de la plantilla", aseguran desde la firma sueca. La representante sindical indica que este aumento de sueldo dejaba de lado a aquellos trabajadores que "tuvieron que desplazarse hace seis años desde el centro logístico de Guadalajara hasta Torrejón de Ardoz y se acordó con la empresa unos pluses por el trastorno que suponía este traslado", afirma la representante de UGT.

La representante de los trabajadores reprocha que llevan cuatro años con los salarios congelados. "Somos la única empresa del sector que autogestiona su logística que no tiene mejoras, los trabajadores de otras empresas como Inditex o Alcampo sí que disfrutan de estos aumentos salariales", reprocha Dora Iglesias.

Son 200 euros de diferencia, un mozo de almacén en este centro logístico está cobrando cerca de 850 euros al mes y realiza una jornada de cuarenta horas semanales" UGT

Por otro lado, la búsqueda para que la empresa iguale la diferencia salarial entre ambas partes del centro logístico ya dura cerca seis años. "Son 200 euros de diferencia, un mozo de almacén en este centro logístico está cobrando cerca de 850 euros al mes y realiza una jornada de cuarenta horas semanales", añaden.

H&M defiende su postura. La compañía asegura que, actualmente, está por encima del convenio aplicable. "Nuestra propuesta presentada a los sindicatos tenía como objetivo mejorar el salario mínimo en el almacén. Además el plus de asistencia beneficiaría económicamente a toda la plantilla y los pluses funcionales a unas 20 personas, como mínimo", valora el portavoz.

Dos posiciones que ahora mismo muy alejadas. La representante del sindicato reitera que la huelga es indefinida y H&M no presenta una nueva propuesta. La mediación que ha pedido la empresa para está negociación ha dado por finalizada su actividad. Pero la firma sueca no pierde la esperanza para minimizar el impacto. "H&M se caracteriza por mantener un diálogo abierto y constructivo con los sindicatos y trabajadores, por lo que no descartamos continuar con las conversaciones durante las próximas semanas", concluye. Un acuerdo entre ambas partes que permitiría tener una operatividad habitual en el esperado período de las rebajas.