Los trabajadores denuncian a Ryanair por coacciones en el proceso de huelga

USO y Sitcpla, los sindicatos convocantes de la huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Ryanair, han presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid denuncia por delitos por “coacciones a los trabajadores y violentación del derecho de huelga” tras el envío de correos electrónicos por parte de la dirección de la aerolínea para conocer si estos van a secundar o no la huelga convocada los días 25 y 26 de julio, y si quieren hacer servicios mínimo o contribuir a minimizar los efectos de la huelga.

En un comunicado, los sindicatos indican que la compañía irlandesa envió ayer a su plantilla de TCP un email en el que se les remitía una encuesta sobre si secundarán o no la huelga de los días 25 y 26 de julio, junto con la amenaza a los trabajadores que no respondieran antes de las 6 de la tarde del día 18 de julio, con “recibir un email personal el jueves reclamando su respuesta”. En esta encuesta, Ryanair amenaza con descontar a cada trabajador que vaya a la huelga en torno a los 400 euros, lo que supone la tercera parte de la mensualidad de un TCP en España.

“Lamentablemente, el Juzgado ha denegado las medidas cautelares que solicitábamos, que no eran otras que pedir la prohibición expresa a Ryanair para que se abstenga a realizar esas encuestas, lo que consideramos un delito contra los derechos de los trabajadores al coaccionar a la plantilla que quiera secundar la huelga”, explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

USO y Sitcpla han enviado una carta a al ministro de Fomento solicitando una reunión de carácter urgente

Por otra parte, Iglesias recalca que Ryanair, en esta particular encuesta coercitiva, hace mención expresa a nuestro sindicato, al que acusa de no haber querido sentarse a negociar. "Todos los intentos de reunión con Ryanair fueron abortados en el mismo punto: cuando la compañía nos ha intentado imponer quién iría a negociar por nuestra parte. Si no hubo reuniones, es porque tenemos la suficiente soberanía como organización para no plegarnos a los mandatos de una empresa”, puntualiza.

Reunión con el Gobierno

Además de acudir a la justicia, USO y Sitcpla han enviado una carta a José Luis Ábalos, ministro de Fomento, solicitando una reunión de carácter urgente para “explicar nuestra versión del conflicto, cuanto de las soluciones que se deberán aplicar para que Ryanair pase a ser una compañía normal, que cumple con la legislación laboral y de Seguridad Social” además de “revertir una posible imposición de servicios mínimos al estilo del Gobierno saliente que, al ser tan restrictivos, han alargado innecesariamente los conflictos además del padecimiento de trabajadores y usuarios”, tal y como se explica en el texto de esta comunicación.

“Ante este nuevo capítulo de indefensión ante la justicia, esperamos que desde el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez se apueste por el libre ejercicio del derecho a la huelga, que siempre han defendido, y se actúe con responsabilidad para proteger los derechos de los trabajadores de Ryanair en España”, solicita Iglesias.