Trabajadores de Clarel piden a DIA encontrar “un experto en perfumerías” para su venta

DIA quiere vender Clarel. Una intención que ya ha comunicado en varias ocasiones al mercado. Esta tarea no resultará sencilla para la cadena de supermercados. A cierre de 2017, la red de la cadena de perfumerías se elevaba hasta los 1.200 tiendas en España y Portugal. Un número de establecimientos que tiene difícil salida en el mercado.

"Los trabajadores esperan que el comprador de Clarel sea un experto en el sector de las perfumerías para que otorgue estabilidad y viabilidad al negocio", exponen un portavoz de Fetico, sindicato que representa al 51% de la plantilla de Clarel. "No existe nerviosismo en la plantilla, pero sí que hay un ambiente de incertidumbre ante el inminente cambio de manos de la compañía", añade.

200 millones de euros

El sindicato mayoritario espera que el cambio de manos no afecte al rendimiento de la compañía ni a la situación laboral de los trabajadores. DIA pretende realizar este venta en la primera mitad del año y recaudar cerca de 200 millones de euros. "Tenemos un contacto diario con los representantes de la compañía y entendemos esta venta como parte de su objetivo de centrar sus esfuerzos en la venta de alimentación", explican desde Fetico.

El deseo de la plantilla parece complicado de satisfacer. El sector no pasa por su mejor momento y los grandes competidores del sector viven con cinturón apretado. Las marcas que triunfan en España como Primor, Druni, Sephora o Douglas logran el éxito con menos de un décima parte de las tiendas de Clarel. El sector está inmerso en una guerra de precios y resulta extraño que alguna de ellas apueste por una operación de este calado.

"El precio objetivo ahora mismo de Clarel se sitúan entorno a los 125 millones de euros", afirman desde el sector. DIA compró este negocio en 2012 a la cadena de droguerías alemana Schlecker por 70,5 millones. Una operación que le permitía incorporar 1.168 tiendas en España y Portugal, un a firma que facturaba cerca de 320 millones de euros por entonces. A cierre de 2017, el número de tiendas se elevaba hasta las 1.251, 146 en franquicia, y sus ventas alcanzaron los 358 millones de euros.

No obstante, este último ejercicio la compañía se ha visto afectada por "su elevada exposición a la región de Cataluña, donde se operan más de 650 tiendas", explicaba DIA en sus resultados anuales. Una elevada concentración que puede ser clave para su venta. "Es una situación que hay que resolver", comentan desde el sindicato.

Sin miedo por el cierre de tiendas

Junto con la venta de Clarel, DIA prepara la desinversión de su cadena cash & carryMAX Descuento. Una marca que cuenta con cerca de 35 tiendas y por la que desde el mercado tampoco esperan que supere los 20 millones de euros. El otro punto clave de este proceso es el análisis de las cerca de 4.800 tiendas que tiene DIA en España para valorar su rentabilidad.

Es decir, el posible cierre de tiendas. Un escenario que los sindicatos no temen. "El sector de la distribución vive con normalidad el cierre y apertura de centros", explican desde Fetico. "Además, ante un posible cierre de una tienda de DIA, las plantillas de cada tienda son pequeñas y suele apostarse por reubicar a los trabajadores en otro establecimiento", añaden.

No obstante, los representantes sindicales no pierden de vista al próximo plan estratégico que presentará en los próximos meses DIA. "La situación en las tiendas no es tan mala. Las tiendas y los trabajadores han continuado operando al margen de los problemas que hayan podido producirse en la cotización o en el consejo de administración", detalla. Un escenario que esperan que se mantenga.