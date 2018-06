Los trabajadores responden a El Corte Inglés: “Nos han recortado las comisiones”

“La plantilla está cada vez más preocupada”, afirma un representante de Sindicalistas de Base preguntado por la guerra familiar que vive el Consejo de Administración de El Corte Inglés. Este ‘sindicato rebelde’ responde de esta manera al comunicado interno emitido por los consejeros delegados, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, el pasado viernes para calmar los ánimos. “Señalan que hay confianza en la plantilla pero, en los últimos años, nos han recortado las comisiones”, asegura el representante.

Sindicalistas de Base matiza que, en la lucha accionarial que vive la compañía, no respalda a ningún “bando”, “sólo defendemos la buena marcha de la empresa y peleamos por la recuperación de las condiciones laborales pérdidas”. Según sus estimaciones, desde 2014, los vendedores de El Corte Inglés han sufrido una rebaja de cerca de 2.200 euros al año en comisiones, lo que supone “cerca de 15 millones para la empresa”, señalan.

Un representante de Comisiones Obreras (CCOO) confirma estos datos. “El recorte de las comisiones de los trabajadores de El Corte Inglés es evidente pero, tras el convenio de 2017, hemos logrado mejorar las condiciones, aunque será muy difícil recuperar todo lo perdido en el pasado”, valoran desde CCOO. Este representante de los trabajadores de El Corte Inglés destaca que no sólo se ha producido un recorte en las comisiones, "en los últimos años se ha producido un mayor recorte en los horarios y jornadas que ha afectado a los trabajadores", valoran desde CCOO.

Los tres primeros días de baja te los descuentan del sueldo y se devuelve al final del año si no has tenido una segunda Sindicalistas de Base

A esta reivindicación, Sindicalistas de Base añade que "desde 2009, los salarios no se revisan con el IPC; en el caso de baja, los tres primeros días te los descuentan del sueldo y se devuelve al final del año si no has tenido una segunda; y por último, se obliga a trabajar domingos y festivos de forma gratuita", enumera.

Este 'sindicato rebelde' destaca que, tras la crisis económica, el trabajador de El Corte Inglés se ha convertido en un "instrumento para generar dinero" y se han ido "devorando" las condiciones laborales de los trabajadores. Por ello, reivindican que, para dar esa estabilidad que reclaman en su comunicado interno, la empresa debe recuperar las estabilidad de su accionariado y "volver a pensar en la plantilla".

No tienen representación sindical

Desde El Corte Inglés consideran que estas acusaciones no tienen fundamento. Por un lado, "Sindicalistas de Base no es un sindicato porque no está representado en la compañía y no se ha presentado a ningún elección sindical", matiza un portavoz del gigante de la distribución. En segundo lugar, apunta que en mayo de 2017 se alcanzó un nuevo convenio colectivo de grandes almacenes que "fue acordado de manera unánime por todos los sindicatos representados que son: UGT, CCOO, Fetico y Fasga", añaden desde El Corte Inglés.

Este acuerdo laboral firmado por Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) y celebrado por los cuatro sindicatos incluye una subida salarial del 2,5% para el primer año, así como del 1% para 2018, 2019 y 2020, al margen de la evolución del índice de comercio y de las ventas. Además, en lugar de vincular al IPC, en virtud del sistema de pago mensual vinculado a ventas en referencia al Indice de comercio al por menor (ICM), se pueden aplicar subidas adicionales de entre el 0,25% y el 2% si este índice aumentase por encima de cuatro puntos con respeto a la media de los dos años anteriores.

En materia de comisiones hemos logrado acortar un acuerdo progresivo, por el cual, el porcentaje aumenta cuanta más facturación logres" Fasga

Fasga tampoco comulga con la reivindicación de Sindicalistas de Base y CCOO. "En materia de comisiones hemos logrado acortar un acuerdo progresivo, por el cual, el porcentaje aumenta cuanta más facturación logres", considera un representante del sindicato mayoritario. No obstante, reconoce que se deben cumplir unas ventas mínimas para alcanzar esta retribución, aunque "es un objetivo que prácticamente logra alcanzar toda la plantilla y que permite que ahora se pague incluso más en comisiones", aseguran el representante de Fasga.

Una postura en la que discrepan absolutamente el representante de Sindicalistas de Base y que asegura que se produce "porque son un sindicato que defiende la postura de la empresa". Pero Fasga es el sindicato con mayor representación de la compañía. De los 13 miembros del Comité Intercentros de El Corte Inglés, Fasga cuenta con 7 representantes, Fetico con 4, UGT con 1 y CCOO con 1. Una presencia sindical que podría variar en las próximas elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Una cita que puede abrir otro frente en El Corte Inglés.