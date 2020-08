El textil no levanta cabeza con las rebajas: sus ventas caen un 22,5% en julio

El sector textil no será salvado por las rebajas, tal y como se desprende de los últimos datos presentados por la patronal Acotex, que detallan que las ventas cayeron un 22,5% durante el mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior. Así, con un incremento de las promociones tras las reaperturas y una confianza del consumidor "mermada", apuntan los expertos del sector, el efecto de este periodo ha quedado diluido.

Según los cálculos de Acotex, la caída de julio supone un descenso acumulado anual del 43,1% con respecto a 2019. "El motivo de la caída de las ventas continúa siendo la crisis sanitaria en la que estamos inmersos", insisten desde Acotex, que recalca: "Tal como apuntaban las previsiones, las rebajas de verano no han sido buenas y este año se han observada estrategias distintas: por un lado, algunos comercios han realizado descuentos agresivos y otros, con la intención de aguantar la campaña de primavera/verano hasta el mes de octubre, han sido más contenidos en los descuentos".

A ello hay que sumar que la caída del turismo está causando también estragos en este tipo de comercios, sobre todo en los ubicados en las zonas costeras y grandes ciudades.

El descenso de julio supone sin embargo una relativa mejora respecto a los meses anteriores. No en vano, en junio las ventas cayeron un 25,8%, una cifra muy alejada de las caídas de mayo (72,6%), abril (89,5%) o marzo (70,3%), cuando la mayoría de los establecimientos se mantenían cerrados por el estado de alarma.

Un 15% siguen cerradas

No obstante, no todas las tiendas han levantado la persiana todavía. De hecho, alrededor del 15% de los establecimientos continúa cerrados a la espera de que la situación mejore. "Algunos de ellos no van a poder volver abrir", cuentan desde el sector.

Con unas perspectivas peores para el mes de agosto, desde la patronal insisten en que, con un descenso de este calibre, "no nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la Seguridad Social", apunta el presidente, Eduardo Zamácola.

A su parecer, es necesaria "la condonación de los mismos y la reducción del IVA para incentivar el consumo”, afirma, y añade: "El sector necesita liquidez y no más endeudamiento. Necesitamos una solución para el pago de los alquileres comerciales a los que no podemos hacer frente mientras sigamos con estos niveles tan bajos de ventas y es fundamental tener mayor flexibilización y extender los ERTEs, al menos, hasta fin de año”.