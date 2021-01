El textil no se conforma con los ERTE y pide al Gobierno que le ayude a despedir

Las empresas textiles creen que los ERTE no serán suficientes para evitar los despidos, aunque sí necesarios para parar parte de la tormenta. En plena negociación por su ampliación, al menos hasta mayo según proponen sindicatos y patronal, los ERTE "son útiles para pasar el temporal, pero no sirven para todos", explican desde el sector.

Por eso, los comercios dedicados a la moda defienden que "aligerar" plantillas cuanto antes les permitirá ganar oxígeno durante estos meses, tras perder cerca de un 40% de sus ventas durante este año, según los últimos datos que arroja el barómetro de Acotex.

Sobre la mesa, en la negociación sobre la ampliación de los ERTE, la patronal de los empresarios ya ha puesto la exigencia al Gobierno de eliminar la cláusula que 'prohíbe' despedir durante 6 meses si se ha aplicado un expediente de este tipo. No obstante, para la patronal del textil esta demanda no es suficiente.

En esta línea, Acotex va un paso más allá y pide al Ejecutivo que le ayude a despedir. "No solo no tiene que eliminar la cláusula de los 6 meses, sino ver cómo se comparte el gasto de las indemnizaciones por despido entre Gobierno y empresas", explica a Vozpópuli el presidente de la patronal del sector, Eduardo Zamácola, que apunta: "Con un 40% de caída de ventas no puedo pagar indemnizaciones, que el Fogasa comparta ese despido".

Lejos de creer que el mantenimiento de los ERTE permitirán que no se engrosen las listas del paro, Zamácola insiste en que el Gobierno "debe quitarse la venda de los ojos. Es mejor despedir a parte ahora que despedir en unos meses a toda la plantilla".

Se trata de una demanda de los empresarios del sector que se suman a de que se mantengan los ERTE por fuerza mayor, así como a otras por las que hasta ahora no han recibido respuesta del Ejecutivo: que se exonere a los empresarios de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores en esta situación y que se reduzca el IVA para fomentar el consumo.

25% de cierres

Con todo, en el sector dan por hecho que la situación solo puede empeorar a partir de ahora. "En los últimos 6 meses estamos registrando entre el 30 y 40% de caída de ventas", apunta Zamácola, que recalca que este mes el dato se verá aún más afectado pese al periodo de rebajas, por las restricciones derivadas del coronavirus.

Según los cálculos de la patronal, el 25% de los establecimientos dedicados al textil han bajado ya la persiana de forma definitiva. "Cada día cierran más, y veremos la situación después de las rebajas. La resaca económica va a ser tremenda", denuncia.