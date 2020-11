Sanidad se abre a aceptar test de antígenos en aeropuertos si los países de la UE lo hacen

El Ministerio de Sanidad se abre a aceptar test de antígenos en aeropuertos si todos los países miembros de la Unión Europea (UE) deciden usar estas pruebas. Desde el 23 de noviembre, España exigirá a los viajeros procedentes de países de riesgo que presenten el resultado negativo en covid-19 de una prueba realizada al menos 72 horas antes del desplazamiento. Pero la PCR es la única prueba válida de diagnóstico de infección activa (PDIA) que recoge la resolución del Gobierno.

El sector turístico está presionandopara que permita a los viajeros que lleguen a España mostrar el resultado de un test de antígenos en lugar de una PCR, al tratarse de una opción "más barata y rápida". Al preguntar por este asunto, Sanidad responde a Vozpópuli que "la norma en la actualidad solo contempla la RT-PCR. No obstante, deja abierta la posibilidad de admitir otras pruebas cuando sea aceptado su uso armonizado en la UE".

La petición llega después de que la Comisión Europea haya recomendado este mismo miércoles que los países promocionen el uso de los test rápidos de antígenos. Además, aconseja entrenar a personal no sanitario para realizar estas pruebas y que los Estados miembros reconozcan mutuamente los resultados de las pruebas rápidas de antígenos para facilitar el movimiento transfronterizo y el rastreo.

Desde Sanidad explican que "se trata de que todos los países miembros usen de la misma forma los test y que los criterios sean lo más homogéneos posibles dentro de la UE, y ahora mismo hay armonía con las PCR". Los test de antígenos ya se utilizan en España según los protocolos aprobados por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial.

"Para que se acepten en los aeropuertos tiene que haber una evidencia científica y documentada de que todos los Estados Miembros tienen un criterio armonizado sobre su utilización y están de acuerdo en que es factible, porque si no no tiene demasiado sentido. Ahora mismo el test de antígenos no entra en las indicaciones para un cribado general", detallan.

Test en los aeropuertos

El vicepresidente y consejero delegado (CEO) de la cadena hotelera Meliá, Gabriel Escarrer, pedía hace días en conversación con Vozpópulique los test de antígenos se puedan hacer también una vez el viajero llega al país, en el propio aeropuerto, para no desincentivar el turismo por el temor a las sanciones.

Aena debería facilitar al máximo la realización de estos test de antígenos en sus aeropuertos, como otros países. Es, por otra parte, una medida más realista, ya que es imposible controlar desde España que todos los países obliguen a sus viajeros a hacerse los test antes de salir", comentaba el directivo.

Lo cierto es que los viajeros internacionales que lleguen a España por vía aérea o marítima procedentes de países de riesgo y no se hayan hecho una PCR en el país de origen tendrán la posibilidad de hacerse un test de antígenos a su llegada a nuestro país, pero serán sancionados, según avanzó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa.

El Ministerio de Sanidad señala a Vozpópuli que las multas a los viajeros que lleguen a España sin PCR negativa "dependerá de las circunstancias: si luego resulta negativo, si tenía síntomas al viajar o si da positivo".

A la pregunta de si no se ha concretado qué tipo de infracción y sanción se considerará en cada caso (si resulta negativo, si tenía síntomas al viajar o si da positivo) desde Sanidad responden que "se irá valorando" y sólo "se ha concretado que podrán ir desde los 3.000 hasta los 600.000 euros, según lo que establece la orden general de salud pública".